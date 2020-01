Festival di Sanremo, 5 curiosità: tutto quello che non sapete sul concorso canoro

Anticipazioni TV

Manca poco alla 70esima edizione, ed è bene arrivare preparati. Vogliamo dunque svelarvi qualche curiosità sul Festival di Sanremo, 5 cose che - forse - non sapete!

Il Festival di Sanremo è nel DNA di tutti gli italiani, di quelli che lo aspettano in trepidante attesa, ma anche di quelli che lo rinnegano, costretti comunque ad ascoltare tutte le canzoni, complice la serrata rotazione radiofonica dei mesi successivi alla competizione. Non c'è via di fuga dunque, in Italia il Festival è un evento da calendario - e che lo vogliate o meno - vi toccherà viverlo. Perché dunque non arrivare preparati? Siamo pronti a svelarvi le 5 cose che - forse - non sapete sul Festival!

Tutto quello che non sapete sul Festival di Sanremo

Non è nato a Sanremo

La location del Festival della Canzone Italiana non è sempre stata quella del famoso teatro Ariston, fino al 1976 infatti, la manifestazione si teneva nel salone del Casinò di Sanremo. Le prime due edizioni si tennero addirittura in Versilia, quindi possiamo dire che il concorso non è neppure nato a Sanremo!

Dalla Radio alla TV

Le edizioni del Festival, fino al 1954, sono state trasmesse solo in radio in diretta dal Casinò di Sanremo, solo a partire dal 1955 è diventato un evento televisivo, in onda su Rai 1. Dal 1977 al 1980 però abbiamo assistito a un breve ritorno radiofonico, la Rai ha infatti trasmesso solo la serata finale della competizione in TV.

Artisti e Record

Gli artisti più presenti sul palco dell'Ariston nel corso della storia del Festival sono: Al Bano, Toto Cutugno, Peppino di Capri e Milva. I presentatori che hanno condotto il maggior numero di edizioni sono Pippo Baudo e Mike Bongiorno. Claudio Villa è stato il cantante che ha vinto più edizioni, ben 4 con altrettanti successi: Buongiorno tristezza, Corde della mia chitarra, Addio… Addio e Non pensare a me. Record di secondi posti invece per Toto Cutugno, che per ben 6 volte ha dovuto cedere il gradino più alto del podio.

Concorrenti inaspettati

La storia del Festival ha visto diversi concorrenti inaspettati, come Emanuele Filiberto di Savoia che nel 2010 riuscì addirittura a strappare il secondo posto insieme a Pupo e Luca Canonici con il brano Italia amore mio. Facendo un passo indietro, precisamente al 1995, abbiamo visto un altro inaspettato concorrente, Fiorello, che salì sul palco dell'Ariston con il brano Finalmente tu. Ma a sorprendere di più sono i nomi di: Mago Otelma, Luca Sardella e Pippo Franco, sfortunatamente eliminati prima della gara.

Tre edizioni singolari

1989, il conduttore, Renato Pozzetto , da forfait all'ultimo minuto e la conduzione passa nelle mani di 4 figli d'arte: Rosita Celentano , Paola Dominguin , Danny Quinn e Gianmarco Tognazzi . E' sempre in quell'edizione che Beppe Grillo ha infiammato il palco dell'Ariston con un pungente monologo.

, da forfait all'ultimo minuto e la conduzione passa nelle mani di 4 figli d'arte: , , e . E' sempre in quell'edizione che ha infiammato il palco dell'Ariston con un pungente monologo. 1997 Mike Buongiorno affiancato da Valeria Marini e Piero Chiambretti conduce un Festival tra "sacro e profano" con Chiambretti appeso per un filo, vestito da angelo per ben quattro serate; si cambierà di abito indossando quello da diavoletto solo nell'ultima, quando - ormai troppo nella parte - solleverà la gonna della sua collega.

affiancato da e conduce un Festival tra "sacro e profano" con Chiambretti appeso per un filo, vestito da angelo per ben quattro serate; si cambierà di abito indossando quello da diavoletto solo nell'ultima, quando - ormai troppo nella parte - solleverà la gonna della sua collega. Da ricordare anche l'edizione del 1999, la prima per Fabio Fazio, ma anche per un altro dei conduttori: il premio Nobel per la medicina Renato Dulbecco. Nessuno si sarebbe aspettato dal biologo e medico, una tale spigliatezza sotto i riflettori!

