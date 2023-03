Felicissima Sera - All Inclusive: Stasera su Canale5 la Seconda Puntata dello Show di Pio e Amedeo

Anticipazioni TV

Secondo appuntamento con lo show di Pio e Amedeo, Felicissima Sera - All Inclusive. Ecco tutte le Anticipazioni della seconda puntata, in onda stasera Canale5. Tutte le puntante saranno disponibili anche on demand e gratuitamente sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Pio e Amedeo tornano stasera, venerdì 31 marzo 2023, con Felicissima Sera - All Inclusive, in onda in prima serata su Canale5. La seconda puntata dello show dei due dissacranti comici - così come la prima e la terza, in arrivo il prossimo 7 aprile - sarà disponibile gratuitamente in streaming on demand su Mediaset Infinity. Vediamo insieme le Anticipazioni e gli ospiti della serata di oggi.

Felicissima Sera – All Inclusive: ecco gli Ospiti della Seconda Puntata in onda stasera su Canale5

Dopo il successo della prima puntata di Felicissima Sera – All Inclusive, Pio e Amedeo tornano stasera con il loro irriverente show in prima serata su Canale5. La seconda puntata vede la partecipazione di ospiti d’eccezione come: Gerry Scotti, Annalisa, Fabio Cannavaro, Irama, Nilla Zilli, Giovanna Civitillo e Antonello Venditti.

Felicissima Sera - All Inclusive: ecco cosa ci riserva la nuova edizione dello show di Pio e Amedeo

Il duo formato da Pio D’Antini e Amedeo Grieco sbarca di nuovo su Canale5, con uno show dissacrante in tre prime serate. Ad attenderci ci saranno grandi coreografie e entusiasmanti performance ma anche momenti di musica live e di irriverente comicità come solo questi due protagonisti sanno fare. Ogni puntata vedrà salire sul palco importanti nomi dello spettacolo e della canzone, che ci faranno compagnia per quasi tre ore nei venerdì sera, fino al 7 aprile prossimo, salvo cambi improvvisi di palinsesto.

Felicissima Sera - All Inclusive va in onda su Canale5 alle ore 21.45. Tutte le puntate saranno disponibili anche su Mediaset Infinity.