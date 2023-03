Felicissima Sera - All Inclusive: lo show di Pio e Amedeo da Stasera su Canale 5 e on demand su Mediaset Infinity

Anticipazioni TV

Parte stasera la nuova edizione dello show di Pio e Amedeo, Felicissima Sera - All Inclusive. Ecco tutte le Anticipazioni della prima serata, in onda stasera Canale5. Tutte le puntante saranno disponibili anche on demand e gratuitamente sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Pio e Amedeo tornano in TV da stasera, venerdì 24 marzo 2023, con Felicissima Sera -All Inclusive, in onda in prima serata su Canale5. Tutte e tre le puntate dello show dei due dissacranti comici, saranno disponibili gratuitamente in streaming on demand su Mediaset Infinity . Vediamo insieme le Anticipazioni e gli ospiti della prima puntata di oggi.

Felicissima Sera - All Inclusive: da stasera la nuova edizione dello show di Pio e Amedeo

Pio e Amedeo tornano in tv con Felicissima Sera – All Inclusive. Dopo due anni dalla prima edizione del programma, allora chiamato solo Felicissima Sera, il duo comico formato da Pio D’Antini e Amedeo Grieco sbarca di nuovo su Canale5, con uno show dissacrante in tre prime serate. Ad attenderci ci saranno grandi coreografie e entusiasmanti performance ma anche momenti di musica live e di irriverente comicità come solo questi due protagonisti sanno fare. Ogni puntata vedrà salire sul palco importanti nomi dello spettacolo e della canzone, che ci faranno compagnia per quasi tre ore nei venerdì sera, fino al 7 aprile prossimo, salvo cambi improvvisi di palinsesto.

Felicissima Sera – All Inclusive: ecco gli ospiti della Prima Puntata in onda stasera su Canale5

Pio e Amedeo tornano con uno show in prima serata su Canale5. In ciascuna delle tre puntate di Felicissima Sera – All Inclusive, il duo comico sarà pronto a dissacrare il linguaggio televisivo ma senza dimenticare la grande tradizione del varietà, rielaborata ovviamente nella loro chiave caratterizzata da brillante leggerezza. In tutti gli appuntamenti saliranno sul palco grani artisti di primo piano. Nella prima puntata, quella di oggi 24 marzo 2023, ci saranno: la signora dei pomeriggi del weekend di Canale 5 Silva Toffanin; la cantante Elisa; Michelle Hunziker, reduce dal suo show Michelle Impossible & Friends; Gigi D'Alessio; Giovanna Civitillo e Zucchero, in partenza con il suo nuovo tour in giro per il mondo.

Felicissima Sera - All Inclusive va in onda su Canale5 alle ore 21.45.

