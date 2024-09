Endless Love: Zeynep peggio di Emir, è lei la vera "cattiva" delle storia! Ecco che cosa ne pensiamo

Anticipazioni TV

Endless Love non smette di tenerci incollati allo schermo della TV, tanto per la turbolenta storia d'amore tra Kemal e Nihan quanto per sotterfugi ed intrighi. Emir è l'antagonista ufficiale della soap, però, c'è qualcuno che si sta dimostrando forse anche peggio di lui, Zeynep! Ecco perché noi la pensiamo così...

Endless Love si basa sul classico triangolo amoroso: Kemal e Nihan si conoscono e s'innamorano, ma ad ostacolare questo amore sin dal primo giorno c'è Emir. Quest'ultimo, dunque, è l'antieroe della storia, ossia il "cattivo" che impedisce in ogni modo possibile - ed impossibile - ai protagonisti di essere felici insieme; tuttavia, la verità è che non è il solo a mettere i bastoni fra le ruote a Kemal e Nihan, poiché c'è qualcun altro che intralcia questa love story tramando nell'ombra: Zeynep. Infatti, pur di soddisfare i suoi bisogni e raggiungere gli obiettivi prefissati, la sorellina dell'ingegnere non si fa problemi a pugnalarlo alle spalle. La sola differenza tra Emir e Zeynep è che mentre il primo è spudoratamente malvagio, la seconda commette il misfatto, stanata si scusa piangendo, e poi commette lo stesso identico errore; insomma, alla fine Zeynep, "un lupo travestito da agnello", proprio per questa sua doppia faccia, è ancora pià spietata di Emir e si rende ancora più detestabile di lui! Ecco che cosa ne pensiamo al riguardo più nel dettaglio...

Endless Love: Zeynep, la ragazzina con i sogni più grandi di lei...

Quando abbiamo conosciuto Zeynep, abbiamo tutti avuto l'impressione di avere davanti una ragazzina dolce ed ingenua con sogni più grandi di lei. Infatti, benché provenga da una famiglia umile, non ha mai fatto mistero di desiderare ardentemente di condurre uno stile di vita più agiato. Proprio per questo motivo, anche se studiava per diventare maestra d'asilo, di nascosto cercava di farsi scritturare come attrice, ed anche se era fidanzata con Salih, lo squattrinato migliore amico di Kemal, di nascosto puntava più in alto: prima ha messo gli occhi su Ozan, poi su Emir, il quale non ha esitato a sfruttare la sua infatuazione per sferrare un duro colpo all'acerrimo nemico, il Soydere. Sedotta ed abbandonata, Zeynep si è messa in testa di vendicarsi di Emir, e per tale ragione ha sposato il fratello di Nihan, che non aveva mai smesso di amarla...

Endless Love: Zeynep disposta a tutto per Emir!

Zeynep è convolata a nozze con Ozan non per amore, ma per ottenere l'accesso alla villa di Emir. Qui la giovane non faceva altro che scontrarsi con Nihan e soprattutto con Vildan, la quale non ha mai creduto che lei fosse realmente innamorata del figlio, ed in effetti non si sbagliava: Zeynep passava da un letto ad un altro. Non appena Ozan si distraeva - e capitava spesso che fosse distratto -, Zeynep s'intrufolava nella stanza di chi l'aveva sedotta ed abbandonata, Emir, che è anche colui il quale le ha fatto perdere completamente la testa. Allora, quando ha scoperto di essere realmente incinta, dopo aver finto di esserlo, aveva il dubbio - più che legittimo - su chi potesse essere il padre. Il fatto che presto sarebbe diventata madre, però, non l'ha rabbonita: continuava a tramare nell'ombra, sempre e soltanto concentrata sui suoi interessi personali.

Endless Love: Zeynep, un lupo travestito da agnello!

Come Zeynep ha detto una volta a Kemal, non c'è bisogno che lui si preoccupi per lei, dato che lei sa che se la caverà sempre, mettendosi sempre al primo posto. Ben presto, Kemal ha capito che le sue parole non erano campate in arie. Dopo aver versato qualche lacrima da coccodrillo, dicendogli di non meritarsi un fratello tanto buono, ha invece pianto come una fontana quando Kemal l'ha stanata: non si sarebbe mai immaginato che fosse capace di pugnalarlo alle spalle in quel modo, intrecciando una relazione clandestina con il suo peggior nemico, Emir. Nonostante colta sul fatto la mora si batta il petto, non riesce mai a convincere del tutto, né il nostro protagonista né tantomeno noi telespettatori, ma perché? Sarà forse perché, un attimo dopo essersi mostrata con gli occhi lucidi ed essersi detta pentita, ricade puntualmente nello stesso identico errore? Già, se si tratta dei suoi desideri ed ancor più del suo amante, Emir, di cui è follemente innamorata e pazzamente gelosa, non guarda in faccia nessuno, nemmeno Kemal, l'adorato e lodato fratello, tradito innumerevoli volte proprio per avvicinarsi all'amato. Per questo motivo, Zeynep ci appare come la vera dark lady di quest'avvincente soap opera turca: mentre Emir è dichiaratamente e sfacciatamente malvagio, Zeynep è un lupo travestito d'agnello, pronta a sbranare chiunque si frapponga tra lei ed i suoi obiettivi, persino i suoi cari!

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il venerdì anche alle 21:20.