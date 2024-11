Endless Love: Stasera, 14 novembre 2024, Nuovo Appuntamento con la Soap Turca di Canale5

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata Serale di Endless Love in onda il 14 novembre 2024 su Canale 5 rivelano che Vildan sparerà a Zeynep! Quest'ultima si salverà o morirà?

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love sono stupefacenti. Negli episodi in onda il 14 novembre 2024 alle 21.40, Kemal ha contattato la polizia per far arrestare Zeynep, però, durante la conversazione, si rende conto che sua sorella potrebbe essere innocente. Intanto, Hakan raggiunge Vildan per chiederle di firmare l'autorizzazione all'autopsia di Ozan - già firmata da Nihan -, necessaria per l'inchiesta sull'ipotetico omicidio; alla notizia dell'indagine, la donna ha una crisi di nervi. Emir, invece, rientra nell'appartamento e scopre che Zeynep è scomparsa, ed Asu non ha idea di dove si trovi. Il giovane dà ordine a Tufan di rintracciarla. In un secondo momento, Vildan legge una lettera di Zeynep in cui quest'ultima spiega ai genitori di essere fuggita perché ha la mani sporche del sangue di Ozan. La bionda, furiosa, la raggiunge al molo e, trovandosi davanti Zeynep le punta una pistola contro. Nel mentre, anche Kemal e Nihan giungono sul posto. La pittrice si scaglia contro Vildan per fermarla, ma durante la colluttazione parte un colpo che centra in pieno la mora. L'ingegnere soccorre Zeynep e la porta in ospedale, dove lei viene subito operata. La donna, al contempo, va a costituirsi alla polizia. Quando Zeynep, dichiarata fuori pericolo, si risveglia, sceglie di non sporgere denuncia contro Vildan, la quale, quindi, dopo qualche giorno di detenzione, viene scarcerata e torna a casa...

Endless Love Anticipazioni: Vildan ha un crollo nervoso...

Kemal sta per fare una chiamata alla polizia, pronto a denunciare Zeynep per l'omicidio di Ozan. Tuttavia, proprio mentre sta avvenendo questa conversazione, l'ingegnere ha un attimo di esitazione, rendendosi conto che forse la sorella potrebbe essere innocente. Intanto, Hakan raggiunge Vildan con un'importante richiesta da farle: firmare l'autorizzazione all'autopsia sul corpo di Ozan, che Nihan ha già firmato e che è necessaria per l'inchiesta sull'ipotetico omicidio. Nel momento in cui la donna viene a sapere dell'indagine, ha un crollo nervoso.

Endless Love Anticipazioni: Vildan fa una scoperta agghiacciante...

Quando Emir rientra nell'appartamento si accorge che di Zeynep non c'è più traccia. Allora interroga Asu, la quale dichiara di non avere idea di che fine abbia fatto. Pertanto, allarmato, l'imprenditore dà ordine a Tufan di trovarla quanto prima. In un secondo momento, Vildan legge una lettera della sua ex nuora indirizzata ai genitori che la lascia di stucco, e che la spingerà a compiere una follia. La donna, attraverso la lettura della missiva, entra a conoscenza del fatto che Zeynep sta fuggendo perché non ha altra scelta, avendo le mani sporche del sangue di Ozan.

Vildan spara a Zeynep, nelle Anticipazioni di Endless Love del 14 novembre 2024

Vildan, scoperto che Zeynep ha ucciso Ozan, si reca al molo. Una volta trovatasi davanti a lei, le punta contro una pistola. Nel mentre, anche Kemal e Nihan giungono sul luogo; quest'ultima, rendendosi conto delle intenzioni della madre, le si scaglia contro per provare a fermarla, ma durante la colluttazione parte un proiettile che centra in pieno Zeynep. Il giovane, in preda al panico, le presta soccorso e l'accompagna con urgenza in ospedale. La mora viene operata, Vildan va a costituirsi alla polizia. Tuttavia, al suo risveglio, Zeynep sceglie di non sporgere denuncia contro l'ex suocera, che, dunque, dopo qualche giorno di detenzione, viene scarcerata e torna a casa...

Endless Love va in onda su Canale 5 il giovedì alle 21:40 ed il sabato alle 14:40.