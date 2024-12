Endless Love Sospeso per Natale: La Soap non va in onda il 25 dicembre 2024. Ecco cosa ci sarà al suo posto

Anticipazioni TV

Natale in compagnia della musica. Al posto di Endless Love - in pausa per Natale - va in onda la replica del concerto de Il Volo. Scopriamone insieme quando tornerà in onda la Soap di Canale5.

Continua la pausa natalizia di Endless Love. La Soap non va in onda nemmeno il 25 dicembre 2024 e a lei, nel giorno di Natale, sia accodano anche le altre Soap Opera di Canale5. Nello slot orario dedicato alla dizi turca sarà trasmessa la replica del concerto di Natale de Il Volo. Vediamo insieme quando torneranno le avventure di Nihan e Kemal.

Endless Love: continua la pausa della Soap di Canale5

Endless Love è in pausa natalizia. La Soap ha cominciato a non andare più in onda, il pomeriggio, dal 23 dicembre scorso e continuerà in questo modo sino a sabato. Le avventure di Nihan e Kemal non ci faranno compagnia, per queste vacanze, dal lunedì al venerdì né nel daytime né nel prime time. Saranno trasmesse di sabato e di domenica pomeriggio e poi gli episodi inediti riprenderanno dal 7 gennaio 2025, quindi dopo la Befana. Endless Love si avvia inoltre alla conclusione. Mancano poche puntate al gran finale che ci lascerà completamente a bocca aperta.

Endless Love non va in onda il 25 dicembre 2024, come lei nemmeno Beautiful e My Home My Destiny

Endless Love non andrà in onda nemmeno il 25 dicembre 2024 e a lei si accoderanno sia Beautiful – che sta andando in replica in queste feste natalizie – sia My Home My Destiny. Per questo nella giornata di Natale avremo un lungo appuntamento con la magia musicale natalizia. Sarà infatti trasmesso il concerto de Il Volo, intitolato Il Volo - Natale ad Agrigento.

Un Natale da Corgi: il film TV prende il posto di Endless Love il 25 dicembre 2024

Il Volo - Natale ad Agrigento prende il posto di Endless Love ma anche di Beautiful nel primo pomeriggio del 25 dicembre 2024. Il concerto comincerà alle ore 13.51 e verrà seguito, alle ore 16.40 da Ritorno ad Aurora: Un Natale Speciale. Vediamo insieme la trama:

Zoey Hathaway (Ashley Williams) è una pilota che ama molto il suo lavoro e il suo sogno è quello di comprare un aereo. Un giorno però la sua vita viene sconvolta da una notizia: ha ereditato un ranch. A prendersi cura degli animali è Alec Wynn (Corey Sevier), che deve occuparsi con lei della proprietà. I due, inizialmente, non vanno molto d’accordo ma soprattutto Zoey non è convinta di volersi assumere le responsabilità di un ranch.

Alec si rivela poi un uomo affascinante ma con un carattere difficile, tanto che molte persone del posto lo tengono a distanza. Con il tempo, Zoey e Alec imparano a conoscersi e si innamorano.

Endless Love torna il 7 gennaio 2024 con le puntate inedite, in onda sempre su Canale5.