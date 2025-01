Endless Love Sospeso: La Soap Turca non va in onda il 3 gennaio 2025. Che cosa la sostituirà su Canale5?

Anticipazioni TV

Al posto di Endless Love, anche il 3 gennaio 2025 su Canale5 andrà in onda un film di Natale. Ma scopriamo insieme quando tornerà a tenerci compagnia la Soap Turca.

L'attesa è quasi finita: Endless Love sta per tornare ufficialmente a far parte del palinsesto di Canale 5. Domani, venerdì 3 gennaio 2025, la soap opera turca si concederà un altro giorno di vacanza, ma martedì 7 gennaio 2025, Endless Love tornerà a farci compagnia. Intanto vediamo che cosa è successo nell'ultima puntata andata in onda, che cosa accadrà nella prossima e la trama del film che vedremo domani al posto della soap opera turca.

Endless Love: La Soap Opera Turca in pausa

Con le feste di Natale, Endless Love è stata messa in pausa lunedì scorso, il 23 dicembre 2024. Poi, da lunedì 30 dicembre 2024, questa amatissima soap opera turca di Canale 5 ha subito un nuovo stop in occasione del Capodanno. Per fortuna, l'attesa è quasi finita: i fedelissimi di Endless Love possono tirare un sospiro di sollievo, perché martedì 7 gennaio 2024, finalmente verrà trasmesso un nuovo episodio della soap.

Endless Love: Che cosa accadrà nelle Nuove Puntate

Nelle nuove puntate che andranno in onda a partire da martedì 7 gennaio 2025, scopriremo che cosa farà Emir per contrattaccare: quest'ultimo, infatti, non è abituato ad accettare tacitamente la sconfitta, specialmente quando il suo avversario è l'odiato Kemal. L'ingegnere e Nihan, felici come non mai, stanno pianificando nei minimi dettaglio il loro grande giorno, che avrà luogo a breve: non vogliono perdere altro tempo, devono convolare a nozze quanto prima. Ma mentre i due si godono questo momento, illudendosi che niente e nessuno potrà guastare loro l'umore, Emir, bramoso di vendetta, si prepara a fare la proposta a Zeynep. Lei, neanche a dirlo, accetterà. Ma come la prenderà il Soydere quando lo scoprirà? Grossi guai all'orizzonte...

The Christmas Flower: La Trama del film che sostituisce Endless Love

Anche la giornata di domani vedrà un film natalizio prendere il posto della solita puntata di Endless Love. Dunque, venerdì 3 gennaio 2025, a partire dalle 13:57 su Canale 5 andrà in onda The Christmas Flower, una commedia sentimentale del 2018 ed il regista è Jake Helgren. Gli attori protagonisti sono Nicky Whelan e Miles Fisher, ma nel cast ritroviamo anche Daphne Zuniga, Blair Covington, Julie McNiven, Clayton James, Leslie Easterbrook.

Poppy Benson è la proprietaria di un piccolo negozio di fiori. Nonostante la passione che ci mette nello svolgere il suo lavoro e nel portare avanti la sua attività, la giovane è sommersa dai debiti. D'altra parte, in città sembrano preferire tutti acquistare presso l'elegante Covington Creations. Poppy si rende conto che è sul punto di chiudere i battenti, però non perde l'ottimismo. Allora, con l'aiuto del papà e di alcuni amici, la ragazza decide di prendere parte alla mostra floreale annuale per le vacanze, sperando di aggiudicarsi il premio in denaro messo in palio.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.