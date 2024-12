Endless Love nuovo stop per il 27 dicembre 2024. Su Canale5 al posto della Soap va in onda il Film A Passo di Danza

Anticipazioni TV

Si prosegue con lo stop di Endless Love nei pomeriggi natalizi di Canale5. Nella giornata del 27 dicembre 2024, la Soap sarà sostituita dal film TV A Passo di Danza. Scopriamo insieme tutte le novità.

Endless Love continua la sua settimana di stop e non va in onda nemmeno il 27 dicembre 2024. Al suo posto andrà in onda un film dedicato al Natale. Alle ore 13.50 circa, dopo l’appuntamento con Beautiful, verrà trasmesso A Passo di Danza. Scopriamone insieme la trama e vediamo quando torneranno le avventure di Nihan e Kemal.

Endless Love: la Soap non va in onda il 27 dicembre 2024

Endless Love è in pausa per Natale e continuerà a non farci compagnia anche il 27 dicembre 2024. La Soap sta però per tornare nei pomeriggi di Canale5. Sì perché sabato 28 dicembre 2024 potremo seguire i nuovi episodi delle avventure di Nihan e Kemal, la cui programmazione tornerà regolare da dopo la Befana 2025.

Endless Love è agli sgoccioli e per concludersi; presto assisteremo al gran finale, che ci lascerà tutti sorpresi. È probabile che seguiremo la Soap sino a tutto gennaio ma forse da febbraio in poi dovremo salutarla, scoprendo cosa sarà inserito al suo posto, nel palinsesto.

A Passo di Danza sostituisce Endless Love il 27 dicembre 2024

Al posto di Endless Love, il 27 dicembre 2024, sarà trasmesso il film intitolato A Passo di Danza. L’appuntamento è per le ore 13.50 circa, dopo un piccolo episodio, in replica, di Beautiful. La soap americana tornerà su Canale5 dopo lo stop del 25 e del 26 dicembre 2024 e lo farà con delle repliche. Dopo il film saranno trasmessi l’appuntamento quotidiano con le pillole del Grande Fratello e poi quello con My Home My Destiny.

A Passo di Danza: ecco la trama del film che sostituisce Endless Love

Scopriamo insieme la trama del film A Passo di Danza che il 27 dicembre 2024, sostituisce Endless Love:

Jenna (Alexa Pena-Vega) è un’ex ballerina professionista, costretta ad abbandonare la carriera per via di un grave infortunio. Da quel momento insegna danza ai bambini. Ryan (Luke Macfarlane) è un famoso campione di hockey, che dopo un incidente in campo ha riportato una grave frattura alla caviglia. I due si incontrano dopo che a Ryan viene consigliato di farsi aiutare da Jenna per la riabilitazione, visto che lei – in passato – ha seguito un particolare percorso che le ha permesso di rimettersi in piedi. La giovane è quindi pronta a insegnare questo metodo al ragazzo. Lo sportivo non si dimostra per nulla entusiasta e anzi è scontroso e molto scettico. Abbassate le difese capisce che Jenna può davvero aiutarlo a guarire e a trovare l’amore.

Endless Love torna il 7 gennaio 2024 con le puntate inedite, in onda sempre su Canale5.