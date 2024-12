Endless Love non va in onda il 26 dicembre 2024: al posto della Soap di Canale5 arriva il Concerto di Natale

Anticipazioni TV

Prosegue la pausa natalizia di Endless Love. La Soap non sarà trasmessa nemmeno il 26 dicembre 2024. Al suo posto, su Canale5, andrà in onda, in replica, Il Concerto di Natale.

Prosegue lo stop natalizio di Endless Love. La Soap di Canale5 non sarà in programmazione nemmeno il 26 dicembre 2024. Come sta accadendo ormai dal 23 dicembre scorso, le avventure di Nihan e Kemal si sono fermate e gli episodi inediti riprenderanno dopo la Befana 2025. Nella giornata di Santo Stefano al loro posto ci sarà la replica del Concerto di Natale, con Federica Panicucci.

Endless Love: La Soap ferma per Natale ma solo dal lunedì al venerdì

Endless Love è in pausa. La Soap ha subito un cambio di programmazione per Natale 2024 e non sta più andando in onda dallo scorso 23 dicembre 2024 nel pomeriggio di Canale5. Le avventure di Nihan e Kemal non saranno trasmesse nemmeno il 26 dicembre 2024 ma neanche nella prima serata del 26 dicembre 2024. Ci faranno invece compagnia sabato 28 dicembre 2024 e domenica 29 dicembre 2024 nel daytime. La situazione rimarrà invariata anche la prossima settimana. Il palinsesto tornerà regolare il 7 gennaio 2025.

Endless Love: La Soap non va in onda il 26 dicembre 2024. Ecco cosa ci sarà al suo posto

Endless Love non va in onda, come abbiamo detto, nemmeno il 26 dicembre 2024. La Soap sarà sostituita dalla replica del Concerto di Natale andato in onda, in prima TV, il 25 dicembre 2024. Il concerto sarà trasmesso dalle ore 13.52. Subito dopo arriverà il film TV Tornando a casa per Natale. Ecco la trama:

Kate(Carly McKillip) vorrebbe riunire la sua famiglia per Natale. Desidera fortemente ritrovare sua sorella Melanie (Britt McKillip) da cui si è allontanata, dopo un doloroso episodio avvenuto al matrimonio di Melanie. Purtroppo il loro litigio ha creato frizioni anche tra i loro genitori, Wendy (Amy Jo Johnson) e Al (George Canyon), che dopo aver tentato invano di superare le incomprensioni, hanno deciso di separarsi. Kate crede che il posto perfetto per riunire tutti e riuscire a porre rimedio alle loro divergenze, sia la loro vecchia casa. Peccato però che in quella dimora ci abiti qualcun altro. E ora? Kate riuscirà nel suo intento?

Endless Love torna il 7 gennaio 2024 con le puntate inedite, in onda sempre su Canale5.