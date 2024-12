Endless Love non va in onda il 23 dicembre 2024: ecco cosa ci sarà su Canale 5 al posto della Soap

Anticipazioni TV

Cambio di palinsesto per Natale 2024. Endless Love si ferma e lascia il suo posto su Canale5 a una programmazione di film natalizi. Scopriamo insieme quando tornerà la Soap e cosa sarà trasmesso al suo posto il 23 dicembre 2024.

Cambio di palinsesto su Canale5 da lunedì 23 dicembre 2024. Endless Love non andrà in onda dal lunedì al venerdì nel daytime ma verrà sospeso anche nella prima serata. Al suo posto andrà in onda una programmazione di film natalizi, che ci faranno compagnia dopo le repliche di Beautiful, che partiranno ugualmente lunedì e che ci faranno compagnia sino a dopo la Befana 2025. Ma vediamo insieme cosa vedremo domani, subito dopo le vicende della Forrester Creations.

Endless Love: Pausa Natalizia per la Soap di Canale5 (Video)

Endless Love va in pausa per Natale 2024. Leggi qui sotto cosa ci sarà su Canale5 da domani, 23 dicembre 2024, al posto della Soap ma prima guarda il video qui sotto.

Anticipazioni: Programmazione natalizia della Soap

Endless Love: La Soap non va in onda su Canale5 domani 23 dicembre 2024

Endless Love si ferma per Natale 2024. Si tratta di una pausa molto particolare, visto che la Soap non sarà trasmessa dal lunedì al venerdì ma ci farà compagnia il sabato pomeriggio. Rivedremo le storie di Nihan e Kemal quindi sabato 28 dicembre 2024 ma anche sabato 4 gennaio 2025 e poi si riprenderà come al solito – ovvero dal lunedì al venerdì – dal 7 gennaio 2025.

Al posto della Soap, nei giorni in cui mancherà, saranno trasmessi dei film natalizi e si comincerà a partire da domani, 23 dicembre 2024, con La Magia del Natale.

Si continuerà martedì 24 dicembre con Il dono più grande, mercoledì 25 dicembre con Un Natale da corgi ed in più con Ritorno ad Aurora: Un Natale speciale, giovedì 26 dicembre con A Merry Christmas Match e Tornando a casa per Natale, per finire venerdì 27 dicembre con A passo di danza. Il 25 e il 26 dicembre 2024, come potete vedere, andranno in onda due film e questo per via della pausa di Beautiful, che non sarà trasmessa nel giorno di Natale e di Santo Stefano.

Endless Love salta il 23 dicembre 2024: ecco quale film natalizio lo sostituirà

Endless Love, come detto, non andrà in onda il 23 dicembre 2024. Ma cosa andrà al suo posto? È presto detto. Ci farà compagnia il film di Natale intitolato La Magia del Natale, diretto da Don McBrearty e uscito nel 2017. Tra gli interpreti troviamo: Jessica Lowndes, Brendan Penny, Farah Merani, Stephen Huszar, Judah Katz, Tim Matheson, Lindsay Leese, Anthony Ulc e Hattie Kragten. Scopriamo insieme la trama del nostro appuntamento del lunedì prima di Natale.

La Magia di Natale: Ecco la trama del Film

Ecco la trama de La Magia di Natale, in onda il 23 dicembre 2024 alle ore 14.20 su Canale5, al posto di Endless Love:

Marie ha perso il suo spirito natalizio. Sono lontani gli anni in cui amava tantissimo le festività e non vedeva l’ora che arrivasse Natale. A renderla così diffidente per il periodo più candido dell’anno, è stata la fine brutale di una storia d’amore. Non tutto è però perduto. Sua madre, per ridarle un po’ di scintillio, inizia a mandarle addobbi e decorazioni della sua infanzia. Ognuno di questi porta con sé della magia ma il vero momento magico è l’incontro con il suo vicino di casa Nate. Tra i due scocca la scintilla e Marie si sente pronta a passare con lui le feste. Ma qualcuno sembra volerle guastare il buon umore. Il suo capo le rivela di volerle affidare l’edizione di un libro, di cui è autore il suo ex fidanzato. Il ricordo di lui e di come è finita male tra loro, risveglia in lei angosce passate, che la portano a mettere in dubbio il suo rapporto con Nate. Bloccata in un limbo professionale e personale, Marie spera in qualcosa che la sblocchi, magari anche un miracolo natalizio, che le dia il coraggio ma soprattutto la fiducia per perseguire i suoi obiettivi lavorativi ma anche per non perdere il suo nuovo amore. I suoi magici ornamenti natalizi le daranno una mano?

La Magia del Natale: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Endless Love torna il 7 gennaio 2024 con le puntate inedite, in onda sempre su Canale5.