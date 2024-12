Endless Love non va in onda il 1° gennaio 2025: Che cosa viene trasmesso al suo posto su Canale5?

Anticipazioni TV

Continua la lunga pausa di Endless Love. La Soap Opera turca di successo non verrà trasmessa neanche il primo dell'anno. Ecco che cosa andrà in onda al posto di una nuova puntata sulla rete ammiraglia Mediaset.

Endless Love è andato in vacanza la scorsa settimana, e continua a restare in pausa: l'amata soap opera turca di Canale 5 non è stata trasmessa ieri, non verrà trasmessa oggi e non verrà trasmessa neanche domani, il primo dell'anno, mercoledì 1° gennaio 2025. Ecco che cosa sta succedendo al palinsesto di Endless Love, che cosa vedremo in futuro nei nuovi episodi, e la trama del film natalizio che rimpiazzerà la soap in questione.

Endless Love: Una lunga vacanza per la Soap Turca

Prosegue la lunga pausa natalizia di Endless Love. La soap opera turca di grande successo della rete ammiraglia Mediaset va in onda tutti i giorni, ma non domenica, e persino di giovedì sera; da lunedì scorso, il 23 dicembre 2024, però, Endless Love è stato messo in pausa. Inoltre, da lunedì 30 dicembre 2024 la soap ha subito un ulteriore stop, che si prolungherà fino a martedì 7 gennaio 2025. Dunque, i fedelissimi dovranno pazientare ancora un po' prima di poter tornare a godere della compagnia di Kemal e Nihan!

Endless Love: Che cosa succederà nelle Prossime Puntate?

Nelle nuove puntate di Endless Love, Kemal e Nihan sono al settimo cielo: i due, ora che lei ha divorziato ufficialmente da Emir, possono coronare il loro sogno d'amore, sposandosi. Così, determinati a non perdere altro tempo, il Soydere e la Sezin si mettono subito all'opera con i preparativi del loro tanto agognato matrimonio. Purtroppo, lo spietato imprenditore sta continuando a tramare nell'ombra per infrangere il loro sogno. Anzitutto, per guastare l'umore al suo nemico giurato, fa la proposta di matrimonio a Zeynep: sa che Kemal perderà le staffe nel momento in cui verrà a sapere che ha messo l'anello al dito della sua sorellina. Ma Zeynep darà ad Emir una risposta affermativa? ...La mora non aspettava altro!

Tutte le strade portano a Roma: La Trama del film che sostituisce Endless Love

Anche stavolta, un film natalizio sostituirà la solita puntata di Endless Love. Dunque, domani, mercoledì 1° gennaio 2025, dopo un doppio episodio di Beautiful, a partire dalle 14:30 su Canale 5 andrà in onda Tutte le strade portano a Roma, una commedia del 2015 che ha per protagonisti Sarah Jessica Parker e Raoul Bova. La regista della pellicola, il cui titolo originale è All Roads Lead to Rome, è Ella Lemhagen.

Maggie arriva in Italia con sua figlia, Summer. Quest'ultima, però, non ha la minima intenzione di restare nel Belpaese, dato che preferirebbe di gran lunga tornare negli USA, dove il suo fidanzato è rinchiuso in prigione e vuole proprio che lei lo raggiunga per prendersi la colpa. Intanto, Maggie e Summer giungono in Toscana, alla cascina di zio George. Qui incontrano Luca e sua madre, Carmen, la quale vuole scappare a Roma per convolare a nozze con Marcellino, l'uomo che ama da ben 50 anni. Alla prima occasione, Summer e Carmen fuggono per raggiungere insieme le loro destinazioni. Così, ha inizio una romantica avventura per tutti loro.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.