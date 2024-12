Endless Love, My Home My Destiny, Terra Amara e La Promessa: perché ci piacciono le serie turche e spagnole?

Anticipazioni TV

Vi siete mai chiesti perché ci appassionano così tanto le storie delle Soap Opera spagnole e turche perché siamo così tanto affezionati a Endless Love, My Home My Destiny, Segreti di Famiglia e La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4? Noi abbiamo un’idea in merito.

Le soap opera turche hanno ormai conquistato Canale5, che si tratti di appuntamenti nel daytime o nel prime time o addirittura della seconda serata. Le dizi, loro vero nome in turco, ci stanno appassionando da ormai diverso tempo. Parliamo del 2015 quando ha fatto la sua prima comparsa una storia made in Turkey, come quella di Cherry Season. Poi il boom vero e proprio, complice l’affascinante Can Yaman, diventato un vero e proprio divo italiano, amatissimo dal pubblico e non solo di Soap, vista la sua presenza nelle Fiction Italiane come Viola come il Mare (prima e seconda stagione) e presto in arrivo con il remake di Sandokan. Ma perché ci piacciono queste soap opera turche ma anche spagnole, che dopo la conclusione de Il Segreto, di Una Vita e di Un Altro Domani, hanno continuato a farci compagnia con La Promessa? Noi abbiamo una teoria.

Terra Amara, Endless Love, My Home My Destiny e le altre: ecco perché piacciono le Soap turche

Le dizi sono diventate i nostri appuntamenti quotidiani del pomeriggio e della prima serata di Canale5. È cominciato tutto nel 2015, con Cherry Season ed è continuato con le Soap con protagonista Can Yaman e poi con altre storie ritenute addirittura più appassionanti. Sono arrivate infatti Terra Amara, Endless Love, My Home My Destiny, La Rosa della Vendetta e Segreti di Famiglia. Ma perché piacciono tanto queste storie?

Cominciamo con il dire che sono ben scritte e ben recitate, certo chi più chi meno, ma generalmente sono prodotti molto curati e si vede che i produttori turchi hanno tenuto moltissimo rendere appassionanti e pure credibili le avventure dei loro personaggi. E proprio questi ultimi sono il vero e proprio motivo del successo. Ogni singolo carattere è raccontato nelle tante sue sfaccettature e permette di empatizzare, e persino odiare, il personaggio primario o secondario che sia.

Al centro delle storie turche c’è sempre una donna, altro elemento vincente per attrarre il pubblico femminile. Una donna che sfida le convenzioni sociali e le tradizioni – molto spesso a suo favore – per realizzare quello che desidera e per raggiungere il suo amore. Sì perché altro elemento fondamentale sono gli amori tormentati, ostacolati e impossibili, per i quali si combatte puntata dopo puntata.

Amori tormentati, segreti e luoghi sconosciuti: ecco gli altri segreti del successo delle Soap turche

Come abbiamo detto prima, gli amori tormentati sono alla base delle soap turche. Sia che si parli di Terra Amara che di My Home My Destiny che di Endless Love, i protagonisti devono lottare per salvare il loro cuore e molte volte il destino riserva delle sorprese che riescono a stupire il pubblico. Segreti di Famiglia è leggermente diversa perché la relazione tra Ceylin e Ilgaz nasce in maniera meno romantica rispetto a tutte. Ad accomunare tutte le Soap turche, oltre all’amore, ci sono tradimenti, bugie, segreti e una serie quasi incalcolabile di lutti. Terra Amara insegna, visto le terribili tragedie che colpiscono la povera Zuleyha, che però riesce sempre a mettersi in piedi, e qui torniamo a dire che il personaggio femminile forte è uno degli elementi che piace di più. Ma oltre alle trame scritte bene, ben recitate e con attori veramente molto belli – praticamente quasi tutti, dai cattivi ai buoni – c’è anche un elemento in più: “l’esotico”, il diverso.

Le storie turche ci raccontano un mondo che noi non conosciamo bene, un mondo diverso dal nostro, dove le atmosfere sono bellissime, i posti sono colorati e affascinanti ma sono lontani dai nostri. Per questo ci attraggono come non mai e ci permettono di viaggiare con la fantasia. Questa distanza, questo diverso, ci permette di empatizzare ma di non sentirci troppo coinvolti nelle storie, a volte piuttosto dure e dai temi seri e pesanti.

La Promessa: le Soap spagnole sono un successo garantito

E cosa pensiamo invece per le Soap Opera spagnole? Perché ci piacciono così tanto? La risposta risale per noi al fatto che siamo ormai abituati a storie in costume ambientate nella penisola iberica, con nobili contro persone comune e con amori impossibili tra persone di diverso ceto sociale. Ma siamo anche abituati a dark lady perfide, senza scrupoli, pronte a tutto anche a far soffrire la propria famiglia per non perdere i propri privilegi e per salvare il buon nome del casato. Per questo La Promessa piace e ci ha reso meno dura la conclusione de Il Segreto e di Una Vita, che ci hanno ormai, purtroppo, lasciato da diverso tempo.