Endless Love: La Soap non va in onda il 1° novembre 2024. Ecco che cosa la sostituirà e quando tornerà su Canale 5

Un breve stop per Endless Love in questo giorno di festa. Scopriamo insieme che cosa ci sarà al suo posto e quando tornerà a farci compagnia su Canale 5.

La Festa di Ognissanti porta con sé un piccolo stravolgimento del palinsesto Mediaset. Domani, 1° novembre 2024, Endless Love non andrà in onda su Canale 5 come di consueto. La soap opera turca di successo si prende una breve pausa per questo giorno di festa. Scopriamo che cosa la sostituirà e quando Kemal, Nihan e gli altri protagonisti torneranno a farci compagnia...

Endless Love: La Soap Turca non va in onda il 1° novembre 2024

Una piccola pausa per Endless Love che non verrà trasmessa domani, venerdì 1° novembre 2024. Al posto del consueto appuntamento con l'amata soap opera turca ci sarà uno dei film del ciclo di Inga Lindstrom.

Endless Love: Ecco quando la Soap tornerà su Canale 5

La regolare messa in onda di Endless Love riprenderà già dopodomani, sabato 2 novembre 2024. La soap opera turca verrà trasmessa a partire dalle 14.10, e come sempre vedremo più episodi.

Endless Love: Le Anticipazioni dell'Episodio del 31 ottobre 2024

Nelle puntate che sono state trasmesse oggi, giovedì 31 ottobre 2024, Kemal e Nihan hanno deciso di portare la piccola Deniz in un luogo sicuro, dove saranno Fehime ed Huseyin a prendersene cura. Tuttavia, un imprevisto potrebbe far saltare il loro piano. La bambina è piena di bollicine rosse, quindi deve essere portata in ospedale. Qui il medico le diagnostica un'allergia alle fragole, e poi inizia ad insospettirsi. Infatti, il dottore nota che i genitori di Deniz non hanno con loro i suoi documenti, e che non l'hanno nemmeno registrata all'ingresso; allora, avvisa la polizia ed Hakan decide di agire. Così, il Soydere ed i suoi genitori finiscono in manette, poiché Emir li aveva denunciati per il rapimento della bimba. In seguito, però, Fehime ed Huseyin vengono rilasciati, mentre l'ingegnere resta in custodia. Subentra Zehra, avvocato dell'imprenditore, che si offre di difenderlo e di dare avvio ad una causa per la paternità di Deniz contro Emir. Per finire, Nihan, grazie all'intervento di Leyla, riesce a prendere il controllo della Kozcuoglu Holding; in questo modo può opporsi al progetto del marito e ridurre il suo potere. Kemal, invece, viene a sapere che Zeynep è andata a vivere a casa di Hakan, e in un primo momento non reagisce molto bene...

Endless Love: Le Anticipazioni del Nuovo Episodio del 2 novembre 2024

Nella puntata che sarà trasmessa il 2 novembre 2024, Zeynep sta per fare una scoperta che la sconvolgerà: è di nuovo incinta. La giovane, che non sa che cosa fare, riceve la visita di Emir, il quale le dice addio, anche se in realtà è chiaro che abbia in mente un piano per sacrificarla come capro espiatorio. Intanto, Kemal e Nihan stanno indagando sulla morte di Ozan, ed ora c'è una svolta. Zehir ha rintracciato il medico forense che quasi sicuramente alterò la scena del crimine. Quando i due lo raggiungono, però, vengono accolti da una donna che dice loro che tale dottor Anil è partito e non si sa quando tornerà. Dopodiché, il Soydere e la Sezin scoprono che la donna ha mentito, perché il medico forense che stavano cercando è proprio lei. Allora lui la costringe a contattare il suo mandante. Secondariamente, la pittrice rincasa e trova ad attenderla il marito, che sorprendentemente le propone di divorziare. Anche Tarik sta costringendo Banu a firmare le carte del divorzio, non avendo nessuna intenzione di perdonarla. Per finire, il protagonista e la Sezin si apprestano ad incontrare l'assassino di Ozan, ma non sanno che Emir ha già previsto tutto, e sta per consegnare loro Zeynep, rapita dai suoi tirapiedi. Quando Hakan lo informa del fatto che la mora sia in stato interessante, impietosito, la lascia andare...

