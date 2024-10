Endless Love: Kemal come Emir, anche lui ha una pericolosa ossessione per Nihan! Ecco che cosa ne pensiamo

Anticipazioni TV

Endless Love ci appassiona per la turbolenta storia d'amore tra Kemal e Nihan, e tutti facciamo il tifo per loro due. Tuttavia, se osserviamo bene, potremmo restare un po' delusi dal nostro adorato Soydere! Ecco di che cosa stiamo parlando...

Sì, è vero: Kemal è "l'eroe" della storia ed Emir "il cattivo". Il primo è animato da buoni sentimenti, mentre il secondo agisce soltanto per soddisfare egoisticamente i suoi bisogni. Tuttavia, con il passare del tempo, il Soydere è cambiato: il suo cuore sembra essersi indurito a causa di tutto ciò che ha vissuto e soprattutto subito. E così, di conseguenza è cambiato il modo in cui lui si rapporta con Nihan. Infatti, Kemal, pur di coronare il loro sogno d'amore, senza farsi scrupoli, va contro tutto e tutti, persino trascurando il volere e le emozioni dell'amata. Allora, pare quasi che, proprio come Emir, il protagonista sia più ossessionato che innamorato della Sezin: la sua unica ragione di vita è sottrarla alle grinfie dell'odiato nemico... Ma ecco più nel dettaglio che cosa ne pensiamo al riguardo...

Endless Love: Kemal e Nihan, un colpo di fulmine devastante...

Quello tra Kemal e Nihan è stato un vero e proprio colpo di fulmine. I due si sono incontrati per puro caso su un autobus e da quel momento non hanno mai smesso di pensare l'uno all'altra. Così, il Soydere ha dato una mano al destino, e alla fine è riuscito a rintracciare la Sezin. Questi ultimi hanno cominciato a frequentarsi in amicizia, pur essendo entrambi consapevoli del fatto che ci fosse qualcosa che andava oltre la semplice amicizia; ed infatti, poco a poco, si sono innamorati pazzamente. Purtroppo, però, Emir ci ha messo il suo zampino: ha incastrato Ozan per costringere Nihan ad accettare la sua proposta di matrimonio. Pur di salvare l'adorato fratello da una condanna per omicidio, la pittrice ha deciso a malincuore di dire addio a Kemal, spezzandogli il cuore e facendo sì che lui diventasse un'altra persona.

Endless Love: Kemal cambia radicalmente...

Kemal, dopo che Nihan lo ha lasciato senza una spiegazione e poi è convolata a nozze con Emir, è profondamente cambiato. Prima che ciò accadesse, l'ingegnere era un ragazzo spensierato ed anche un po' ingenuo, di certo per niente malizioso né tantomeno machiavellico; una volta che la persona di cui era ed è follemente innamorato gli ha voltato le spalle, sentendosi tradito, il Soydere è passato attraverso un grande dolore e ne è uscito inevitabilmente diverso. Infatti, nonostante il suo cuore buono, si è messo in testa di farla pagare a chi lo aveva fatto tanto soffrire, la Sezin; quando ha scoperto che quest'ultima era stata obbligata dal marito a sposarlo, allora ha spostato la mira su Emir, il suo nuovo nemico giurato.

Endless Love: Kemal ossessionato da Nihan come Emir?

Kemal è il protagonista di Endless Love, mentre Emir è l'antagonista; quindi, tradizionalmente, il primo dovrebbe essere il personaggio "buono", ed il secondo invece quello "cattivo". Se è vero che Emir si professa innamorato di Nihan, quando sappiamo che la sua, in realtà, è soltanto una pericolosa ossessione, è altrettanto vero che il Soydere, per riuscire a contrastarlo e ad ottenere ciò che desidera, ossia sottrargli la moglie, ha smesso di farsi scrupoli. Inoltre, ha anche smesso di tenere in considerazione il volere e le emozioni della Sezin, interessato soltanto a coronare il loro sogno d'amore. Lei, per proteggere le persone che ama dalla furia del marito, prima Ozan ed i genitori, adesso la piccola Deniz, continua a chiedergli di tenere le distanze, nonostante sia la prima a faticare a farlo; lui, però, non ne vuole sapere di rassegnarsi all'idea di non poter aver un futuro insieme, e all'idea che, dunque, Emir possa averla vinta. Nihan, di conseguenza, smette di essere una donna con una voce ed una volontà e diventa un "premio" che Kemal ed il suo rivale si stanno contendendo senza esclusione di colpi; l'unica differenza sta nel fatto che il protagonista è corrisposto, mentre Emir no. Anche quella del Soydere sembra più che altro una pericolosa ossessione, e, si sa, le pericolose ossessioni hanno poco a che fare con l'amore...

