Endless Love in pausa il 24 dicembre 2024: ecco cosa andrà in onda su Canale5 al posto della Soap

Endless Love è in pausa natalizia. Anche nella giornata del 24 dicembre 2024, la Soap non andrà in onda. Vediamo insieme cosa ci sarà al suo posto su Canale5.

Endless Love è in pausa. La Soap di Canale5 non va in onda in queste settimane di feste ma tornerà molto presto a farci compagnia nei pomeriggi e nelle prime serate della rete ammiraglia Mediaset. Salta quindi anche l’appuntamento per il 24 dicembre 2024, vigilia di Natale. Al suo posto, alle ore 14.20, dopo Beautiful – puntata replica del 10 gennaio 2024 – ci sarà un film. Ma quale? Scopriamolo insieme.

Endless Love: La Soap in pausa natalizia dal lunedì al venerdì

Endless Love si ferma per Natale. La Soap di Canale5, dal 23 dicembre 2024, non va in onda dal lunedì al venerdì nel daytime ma anche nel prime time. Le avventure di Nihan e Kemal hanno preso una piccola pausa durante la settimana ma saranno in onda il sabato pomeriggio e ci faranno compagnia sia il 28 dicembre 2024 sia il 4 gennaio 2025. La programmazione tornerà regolare da dopo la Befana 2025 mentre durante le feste, gli slot orari della dizi saranno occupati da film natalizi. Vediamo cosa andrà in onda il 24 dicembre 2024.

Endless Love non va in onda il 24 dicembre 2024: ecco cosa ci sarà al posto della Soap su Canale5

La programmazione natalizia del pomeriggio di Canale5 prevede diversi cambiamenti. Come abbiamo detto, Endless Love non sarà trasmesso né nel daytime né nel prime time dal lunedì al venerdì mentre sabato tornerà a farci compagnia. Il 23 dicembre 2024 sarà trasmesso il film natalizio La Magia del Natale mentre il 24 dicembre 2024, vigilia di Natale, ci farà compagnia il film Il Dono più grande, liberamente ispirato al romanzo del 2014, Shoelaces For Christmas (letteralmente "lacci da scarpe per Natale") dello scrittore Craig S. Buehner. L’appuntamento è per le ore 14.20. Ma scopriamo insieme le trama.

Endless Love sostituito dal film Il Dono più grande: ecco la Trama

Nel primo pomeriggio di martedì 24 dicembre 2024, alle ore 14.20 su Canale5, va in onda il film Il Dono più Grande, diretto da Craig Clyde con Mia Topalian nel ruolo di Jennifer. Scopriamo insieme la trama:

Jennifer è un’adolescente egocentrica e superficiale. Suo padre Spencer (Bailey Chase) si sforza di renderla un pochino più responsabile mentre sua madre Jan (Jessica Morris), malata di cancro, tenta di farle capire quali siano i veri valori della vita. La giovane è però talmente tanto concentrata su se stessa da avere un solo obiettivo nella vita: divertirsi.

Una sera Jennifer rientra più tardi del previsto anche se suo padre l’aveva pregata di rientrare all’ora stabilita per un’importante riunione di famiglia, che riguarda proprio lo stato di salute della madre, che dovrà essere presto operata. Jennifer non si scusa e anzi rivela che l’unica cosa che le interessa ora è organizzare il suo party di Natale. A questa dichiarazione segue una furiosa litigata con i suoi genitori, a seguito del quale la ragazza esce di casa e di imbatte in un rifugio per senzatetto, dove suo padre la costringe poi a fare volontariato.

Jennifer comincia a lavorare controvoglia ma finisce per creare un legame particolare con tutto lo staff ma anche con Chloe (Summer Mitchell), una piccola frequentatrice del rifugio. Grazie alla bambina, la giovane protagonista apre finalmente gli occhi e il cuore e riesce a comprendere il vero significato del Natale.

Endless Love torna il 7 gennaio 2024 con le puntate inedite, in onda sempre su Canale5.