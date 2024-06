Endless Love, chi è Neslihan Atagul? Tutto sulla vita privata e la carriera dell'attrice di Nihan

Anticipazioni TV

Conosciamo meglio la vita privata e la carriera di Neslihan Atagul, la bellissima attrice che presta il volto a Nihan nella soap turca, in onda su Canale 5, Endless Love.

Endless Love sta tenendo gli spettatori di Canale 5 con gli occhi incollati allo schermo, nella speranza di vedere un lieto fine tra i protagonisti Nihan Sezin e Kemal Soydere. Protagonista della nuova soap turca è la bellissima Neslihan Atagul, scopriamo qualcosa in più sulla vita privata e la carriera dell’attrice.

Endless Love: Neslihan Atagul, dal debutto agli Emmy Awards

Su Canale 5 è approdata una nuova soap proveniente dalla Turchia che racconta dell’amore impossibile ma fortissimo tra Nihan Sezin e Kemal Soydere, due giovani che il destino fa incontrare casualmente ma che la famiglia e i diversi ceti sociali finiscono con il separare. Endless Love sta appassionando gli spettatori con colpi di scena impensabili, momenti di romanticismo e una trama coinvolgente. Neslihan Atagul presta il volto a Nihan, e proprio per questo ruolo ha ottenuto dei riconoscimenti importantissimi. Nata a Istanbul il 20 agosto del 1992, sotto il segno del Leone, Neslihan debutta per la prima volta come attrice nel 2016, ricevendo un premio come “Giovane attrice promettente”. La passione per la recitazione è molto forte e la spinge a migliorarsi, studiare e cercare nuove occasioni per emergere, che le vengono offerte negli anni successivi da serie televisive e film. Un esempio? Nel 2012 la bellissima turca vince come Migliore attrice al Tokyo International Film Festival per il suo ruolo nel film Araf. Ma è nel 2015 che arriva il vero successo grazie a Kara Sevda ovvero Endless Love.

Neslihan Atagul è Nihan in Endless Love

Dopo una serie di fortunate serie televisive e film di successo, Neslihan Atagul ha messo in chiaro al mondo di essere un giovane talento da tenere d’occhio. La bella attrice turca viene scelta per il ruolo di Nihan Sezin nella soap Endless Love, attualmente in onda su Canale 5, e questa parte sarà per lei il più grande trampolino di lancio. Nel 2017, infatti, al termine delle riprese, Neslihan festeggia la vittoria della soap agli International Emmy Awards come migliore telenovela, mentre lei ottiene ben 4 premi per la sua interpretazione di Nihan. Il successo di Endless Love è straordinario e supera i confini della Turchia in breve tempo, tanto che nel Museo delle Cera in Uzbekistan sono esposte anche le statue di Nihan e Kemal. Il successo della Atagul è inarrestabile e nel 2019 torna in una nuova serie tv ottenendo nuovi premi prima di essere costretta a fermarsi per problemi di salute.

Endless Love, tutto sulla vita privata dell’attrice di Nihan

Mentre sul piano professionale la carriera di Neslihan Atagul è da manuale, con tantissimi premi all’attivo e una fama che ha sconfinato la Turchia per arrivare in tutto il mondo, sul piano personale l’attrice ha una vita modesta e lontana dai riflettori. Nel 2013, infatti, Nesilhan inizia una relazione con Kadir Dogulu, collega sul set di Fatih Harbiye. La coppia è innamoratissima e si è sposata nel 2016, ma al momento non ha avuto figli. Su Instagram l’attrice turca è una star, seguita da oltre 14 milioni di followers. La sua pagina social è sempre molto aggiornata, divisa tra foto di lavoro dal set e come testimonial per importanti brand e riviste internazionali, e momenti privati tra viaggi e risate con gli amici. Cosa ne pensate dell’attrice di Nihan in Endless Love?

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.