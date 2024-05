Endless Love, Burak Ozcivit è Kemal Soydere: biografia, vita privata e gossip sull’affascinate attore turco

Anticipazioni TV

Conosciamo meglio Burak Ozcivit, l’attore turco che presta il volto al protagonista Kemal Soydere nella soap, in onda su Canale 5, Endless Love.

Endless Love, la nuova soap turca in onda su Canale 5, sta tenendo il pubblico con il fiato sospeso. La storia d’amore proibita e ricca di colpi di scena tra Kemal Soydere e Nihan Sezin fa sognare i telespettatori, puntata dopo puntata. Conosciamo meglio Burak Ozcivit, l’affascinante attore turco che presta il volto a Kemal.

Burak Ozcivit, il successo prima di Endless Love

Nato a Instabul nel giorno della Vigilia di Natale, il 24 dicembre 1984, Burak Ozcivit è sempre stato molto attratto dalla recitazione e dalle materie artistiche tanto che, dopo essersi diplomato, decide di iscriversi presso la facoltà di belle arti del dipartimento di fotografia dell’università di Marmara. Conseguita la laurea, grazie al suo grande fascino, Burak inizia una carriera da modello, classificandosi anche primo al concorso di bellezza Best Model of Turkey nel 2005, e poi secondo alla competizione internazionale Best Model of the World. Da modello ad attore, quando l’attenzione dei media è altissima, il passo è breve e nel 2006 Burak debutta nella serie Eksi 18. L’attore viene immediatamente notato dal pubblico per il suo magnetismo e l’anno seguente recita in ben cinque serie televisive, compreso l’adattamento turco di Gossip Girl. In questo periodo è anche protagonista della serie storica Il Secolo Magnifico, per la quale ha vinto ben due premi. Il successo di Burak è davvero inarrestabile e, nel 2013, ottiene un ruolo di primo piano della serie Calikusu, adattamento dell’omonimo romanzo di uno degli autori più importanti della Turchia, Resat Nuri Guntekin. Tra il 2015 e il 2017, Burak è Kemal Soydere in Endless Love.

Endless Love, chi è Burak Ozcivit

Il ruolo di Kemal Soydere nella soap Endless love dona nuova popolarità all’affascinate attore Burak Ozcivit, che nella soap in onda attualmente su Canale 5, lavora fianco a fianco a Neslihan Atagul ovvero Nihan Sezin. La storia d’amore, resa impossibile dalla forte differenza economica che intercorre tra le loro famiglia e dal volere della madre di Nihan di un matrimonio combinato con il ricco Emir Kozcuoğlu è a dir poco appassionante e ricca di colpi di scena. Nel 2018, invece, per Burak arrivano i primi film, tra cui Can Feda dove ha recitato al fianco di Kerem Bursin, protagonista della soap Love is in the Air ed ex fidanzato di Hande Ercel. Nel 2019, invece, Burak firma per un nuovo entusiasmante progetto, che lo ha portato a vincere nuovi premi come quello di Miglior Attore Tv, ovvero la serie Kuruluş: Osman, che lo vede calarsi nei panni di Osman I, fondatore e primo sovrano dell’Impero Ottomano.

Endless Love, tutto sulla vita privata dell’interprete di Kemal

Attore di grande successo con una ricca lista di premi all’attivo, modello apprezzato nei primi anni Duemila per la sua sensualità innata e per il portamento magnetico in passerella, Burak Ozcivit ha trovato l’amore sul set di una delle serie televisive che lo hanno visto protagonista, ma non si tratta di Endless Love. L’attore, infatti, si è invaghito della collega Fahriye Evcen ovvero la co-protagonista di Calikusu che parla della storia d’amore tra l’attraente medico Kamran e la cugina Feride. Dopo tre anni insieme, i due attori sono convolati a nozze nel 2017 e hanno avuto due figli. Su Instagram, Burak è molto attivo, seguito da ben 25.1 milioni di followers, e pubblica foto dal set ma anche della sua vita privata, con moglie e figli sempre al seguito. Insomma, un uomo tutto d’un pezzo!

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.