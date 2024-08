Endless Love, Anticipazioni e Trame Turche: Tarik cade nella trappola di Emir e sposa Banu!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per le nuove puntate di Endless Love, l’amata soap turca in onda su Canale 5: Tarik convolerà a nozze con Banu, cadendo nella trappola tesagli da Emir...

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Endless Love? Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che Tarik, incurante del parere contrario dei genitori e all'oscuro del diabolico piano di Emir, deciderà di sposare Banu in gran segreto... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Tarik deluso dai genitori nelle Nuove Puntate di Endless Love

Mentre noi abbiamo visto Banu costretta ad accettare la proposta di matrimonio di Tarik, i telespettatori turchi sanno bene che quest'ultimo, non rendendosi conto dell'inganno, andrà fino in fondo. Tarik si è follemente innamorato, tanto che, dopo aver dato avvio ad una relazione amorosa in piena regola con la giovane, ha deciso che fosse giunto il momento di presentarla ai suoi genitori. Il ragazzo sperava che Fehime ed Huseyin gli avrebbero dato la sua benedizione, ma, purtroppo, è andato incontro ad una grande delusione...

Endless Love Anticipazioni: Tarik vuole sposare Banu!

Fehime ha saputo da Vildan che Banu era stata l'amante di Emir, ed è proprio per questo motivo che ha fatto sapere a Tarik che non avrebbe mai e poi mai potuto accettare una persona simile come nuora. Inoltre, proprio perché la donna era stata impietosa anche con Banu, quest'ultima ha cominciato a mostrarsi più distante nei confronti dell'amato. Per dimostrarle di non curarsi dell'opinione di Fehime, poiché il suo sentimento nei suoi confronti era sincero e più forte di qualsiasi altra cosa, il primogenito di casa Soydere le ha fatto la proposta di matrimonio!

Anticipazioni Endless Love: Tarik cade nella trappola di Emir...

Banu non voleva accettare la proposta di matrimonio di Tarik, ma non perché non lo ami, semmai proprio perché lo ama; infatti, la giovane è stata costretta da Emir a dire di sì al fidanzato, poiché anche questo faceva parte del piano che aveva finemente architettato per colpire Kemal, colpendo Tarik. Pertanto, temendo per la sua vita, Banu si è vista costretta a dargli una risposta affermativa. Incurante del parere avverso dei genitori e senza dirlo a nessuno, l'ex barbiere e la futura sposa si recano in municipio e diventano marito e moglie. Come reagiranno Fehime e Huseyin a questa notizia?

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.