Endless Love, Anticipazioni e Trame Turche: Ozan scopre che Zeynep lo tradisce con Emir!

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per le nuove puntate di Endless Love, l’amata soap turca in onda su Canale 5: Ozan entrerà a conoscenza di una scioccante verità. Il giovane verrà a sapere che purtroppo è tutto vero, Zeynep ha una relazione clandestina con Emir!

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Endless Love? Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che, Ozan riceverà in carcere un pacco anonimo; al suo interno, il giovane troverà delle fotografie a dir poco compromettenti: i protagonisti degli scatti, infatti, sono Zeynep ed Emir che si baciano appassionatamente... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Ozan in manette nelle Nuove Puntate di Endless Love

Mentre noi abbiamo lasciato Ozan pronto a fuggire all'estero con Zeynep, i telespettatori turchi sanno bene che questo piano non andrà a buon fine. Emir ha convinto la sua ex amante a spingere il marito a scappare via il più lontano possibile, ma intanto ha chiesto ad Asu di consegnargli la pistola con cui è stata uccisa la povera Linda, quella su cui ci sono le impronte digitali di Ozan. E così, non appena quest'ultimo, in compagnia di Zeynep, sta per darsi alla fuga, la polizia lo raggiunge e lo arresta. Dopotutto, una volta che Ozan e lo spietato imprenditore erano finiti in manette per l'omicidio della giovane vittima ed erano poi stati rilasciati, era stato imposto loro di non lasciare il Paese...

Endless Love Anticipazioni: Ozan in carcere fa una scoperta agghiacciante...

Ozan finisce inevitabilmente dietro le sbarre. Per lui la vita in carcere non è affatto facile, dato che gli altri detenuti non lo vedono di buon occhio; infatti, oltre ad essere psicologicamente e fisicamente fragile, Ozan è pur sempre un giovane che proviene da una famiglia ricca e potente. Tuttavia, il peggio deve ancora venire. Ozan sta per riceve un pacco anonimo al cui interno ci sono delle fotografie; gli scatti in questione sono la prova del fatto che Nihan aveva ragione a sospettare dell'onestà e della fedeltà di Zeynep...

Anticipazioni Endless Love: Ozan scopre che Zeynep gli è infedele!

Ozan ha tra le mani la prova del tradimento di Zeynep: delle fotografie in cui quest'ultima ed Emir si baciano appassionatamente. Il ragazzo è sotto shock e, furioso come non mai, effettua subito una telefonata a Zeynep durante cui le grida contro di averla smascherata e che ormai non può più continuare ad ingannarlo. Poi, Ozan tenta di mettersi in contatto con Nihan, la quale, però, leggendo un numero sconosciuto sul telefono, sceglie di non rispondere. E mentre la sorella minore di Kemal è in preda al panico, suo marito sta accusando un malore...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.