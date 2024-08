Endless Love, Anticipazioni e Trame Turche: Nihan aspetta un figlio, Emir le tende una trappola

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per le nuove puntate di Endless Love, l’amata soap turca in onda su Canale 5. Nihan è incinta ma Emir falsifica i risultati e le nasconde la gravidanza.

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Endless Love? Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che, dopo esser svenuta durante la cerimonia di fidanzamento di Kemal Soydere e Asu Alacahan, Nihan Sezin verrà portata in ospedale dal marito Emir Kozcuoğlu che scoprirà che la moglie è incinta. Il figlio è del suo rivale ma, per il momento, Emir farà in modo di non rivelare a Nihan che è incinta. Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap in onda su Canale 5.

Nihan è incinta nelle nuove puntate di Endless Love

Kemal Soydere ha deciso di sposare Asu Alacahan, pur ammettendo con la donna di essere ancora follemente innamorati di Nihan Sezin. Durante il loro ricevimento in onore del fidanzamento, Nihan ha un malore e sviene davanti a tutto gli invitati allarmando il marito Emir Kozcuoğl che la fa portare di corsa in ospedale. Qui, sospettando la causa del suo svenimento, Nihan chiede al medico di farle degli esami accurati per scoprire se è incinta ma ignora che il medico è d’accordo con Emir, il quale ordina all’uomo di mentirle spudoratamente perché vuole essere lui a dare la bella notizia alla moglie. Emir, infatti, ha capito che il figlio che la Sezin porta in grembo è di Kemal, non avendo loro avuto incontri intimi da quando si sono scambiati le promesse, ed è su tutte le furie. Il concepimento è avvenuto senza dubbio durante il tentativo di fuga dei due amanti all’estero, ma c’è una soluzione a tutto questo e a suggerirla è proprio Asu.

Endless Love Anticipazioni: Video Riassunto delle prossime puntate della Soap

Guarda qui sotto il video riassunto delle puntate di Endless Love in onda prossimamente su Canale5 e poi continua a leggere le Anticipazioni Complete sugli episodi della Soap.

Endless Love Anticipazioni: Emir vuole far abortire Nihan

Inconsapevole di essere incinta, Nihan ora rischia grosso a causa del complotto che Asu e Emir stanno ordendo alle sue spalle. Le Anticipazioni di Endless Love, infatti, ci rivelano che la Alacahan si sentirà minacciata dalla notizia della gravidanza della Sezin, che potrebbe mandare a monte il suo fidanzamento con Kemal, e dunque suggerire al fratello di farla abortire senza che se ne accorga. Emir si lascerà convincere da Asu a continuare con questo folle piano e chiederà aiuto ad un ex medico, che gli procurerà delle gocce in grado di stordire la moglie e condurla in clinica per l’operazione senza lei si accorga di nulla. Così, mentre Nihan prende il caffè come ogni mattina, Emir le verserà queste gocce nella tazza e lei cadrà a terra priva di sensi. Il piano andrà come previsto ma, colpo di scena, per la prima volta nella sua vita il Kozcuoğlu avrà dei sensi di colpa che gli faranno totalmente cambiare idea a pochi minuti dall’aborto.

Anticipazioni Endless Love, Emir cambia idea!

Mancano pochi minuti all’operazione per far abortire Nihan, incinta del figlio di Kemal, ma Emir ha improvvisamente dei ripensamenti e inizia a nutrire dubbi su quanto sta facendo. Un vero colpo di scena nelle nuove puntate della soap turca in onda su Canale 5, dal momento che Emir non ha mai mostrato rimorso vero per nulla. Consapevole del forte desiderio di sua moglie di poter avere un figlio, infatti, il Kozcuoğlu deciderà di lasciarle portare avanti la gravidanza e crescere al suo fianco il figlio del rivale. Affinché il suo desiderio si possa realizzare, tuttavia, Emir deve eliminare definitivamente il Soydere ovvero il padre biologico del bambino e dunque inizia a pensare ad un sordido piano per uccidere Kemal e continuare la sua vita con Nihan e il nascituro.

