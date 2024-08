Endless Love, Anticipazioni e Trame Turche: Kemal e Asu si fidanzano, Nihan ha il cuore spezzato

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate di Endless Love, presto in onda su Canale 5. Le Anticipazioni della soap turca ci rivelano che Kemal accetterà di prendere in moglie Asu, provocando una reazione inaspettata in Nihan.

Nuovi colpi di scena ci aspettano nelle puntate di Endless Love, presto in onda su Canale 5. Le Anticipazioni della soap, provenienti dalla Turchia, ci rivelano che la frattura tra Kemal Soydere e Nihan Sezin sarà sempre più evidente, tanto da spingere l’uomo ad accettare di fidanzarsi ufficialmente e prendere in moglie Asu Alacahan. Ecco cosa accadrà nel dettaglio e la reazione di Nihan.

Nihan e Kemal sempre più distanti nelle nuove puntate di Endless Love

Entrato in possesso delle prove che incriminano Emir e Ozan dell’omicidio e dell’occultamento del cadavere della prostituta Linda, grazie ad un file che Asu ha segretamente chiesto a Tufan di fargli trovare, Kemal Soydere denuncerà immediatamente i due provocandone l’arresto. La decisione non farà piacere a Nihan che, sebbene voglia liberarsi del marito, non può rischiare che a rimetterci sia anche suo fratello Ozan. Così, Nihan e Kemal avranno una brutta discussione che li allontanerà sempre di più, proprio mentre Asu Alacahan si troverà in grave pericolo dopo il rilascio di Emir. La donna, infatti, è la sorella Kozcuoğlu e lui, sebbene abbia ascoltato le sue parole e il suo desiderio di vendetta nei confronti del padre Galip, vuole eliminarla perché tema possa causargli dei gravi problemi. Inconsapevole, Kemal salva Asu e le propone di nascondersi a casa sua.

Endless Love Anticipazioni Turche: ecco il Video Riassunto di quello che succederà nelle prossime puntate

Guarda qui sotto il video riassunto delle puntate di Endless Love, presto in onda su Canale5 e poi continua a leggere le Anticipazioni di cosa succederà negli episodi della Soap.

Anticipazioni Endless Love, Kemal si fidanza con Asu

Avendo compreso che la questione di Emir li sta allontanando seriamente, per la prima volta dall’inizio della soap di Canale 5, Kemal si arrenderà nei confronti di Nihan. Stanco di lottare, infatti, Kemal cederà alla richiesta del suo capo Hakki Alacahan e deciderà di sposare Asu, ma solo dopo aver parlato con la donna. Kemal, infatti, ammetterà con lei di essere ancora perdutamente innamorato di Nihan, ma di aver intenzione di sposare lei e renderla più felice possibile. Asu, dal canto suo, accetterà la situazione e la proposta, preparandosi per celebrare il loro fidanzamento ufficiale in vista delle nozze. Alla festa sarà invitata anche Nihan, che avrà una reazione inaspettata davanti alla consapevolezza di aver per sempre perso il Soydere. Scopriamo insieme cosa ci rivelano nel dettaglio le Anticipazioni.

Endless Love Anticipazioni: Nihan si sente male!

Durante la festa di fidanzamento con Kemal, Asu tenta di convincere Emir a non denunciarla. La donna, infatti, non ha ancora rivelato al Soydere la sua identità e vorrebbe rimanere nell’ombra, ma il fratello la minaccia di morte e deve al più presto risolvere la situazione. Così, stando alle Anticipazioni di Endless Love, Asu tira fuori un asso dalla manica e dona a Emir la pistola con tracce di dna di Ozan, con cui uccise la prostituta Linda. In questo modo, Emir potrebbe scagionarsi ma la pistole gli sarà ceduta solo a patto che accetti di lasciare per sempre in pace e non attentare alla sua vita. Mentre riprende i festeggiamenti al fianco di Kemal come nulla fosse, Asu assisterà ad una scena imprevista. Vedendoli insieme, pronti a convolare a nozze, e avendo compreso che la sua fantasia d’amore rimarrà per sempre una fantasia, Nihan si sente male e sviene nel ben mezzo della festa di fidanzamento. Nel frattempo, Emir è pronto ad usare la pistola contro Ozan per incastrarlo.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.