Endless Love, Anticipazioni e Trame Turche: Kemal scopre che Zeynep era l'amante di Emir!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per le nuove puntate di Endless Love, l’amata soap turca in onda su Canale 5: Kemal entrerà in possesso delle prove della relazione clandestina di Zeynep ed Emir. E per indurla a confessare, la ingannerà...

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Endless Love? Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che Kemal entrerà in possesso delle prove della relazione clandestina che Zeynep intratteneva con Emir. Per indurla a confessarlo, l'ingegnere si vedrà costretto ad ingannarla... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Kemal ha dei forti sospetti nelle Nuove Puntate di Endless Love

Mentre noi abbiamo visto Kemal credere alle parole di Zeynep, la quale gli ha assicurato di non aver mai avuto niente a che fare con Emir, i telespettatori turchi sanno bene che il protagonista sta per scoprire tutta la verità. Asu aveva sganciato la bomba, dicendo al Soydere che aveva voluto incontrare l'imprenditore per parlare a quattr'occhi della gravidanza della giovane, dato che Emir poteva essere il padre del bebè in arrivo. Tuttavia, sia Nihan che Zeynep si sono affrettate a smentire questa voce, anche se l'ingegnere non era totalmente convinto che fossero sincere...

Endless Love Anticipazioni: Kemal stana Zeynep!

I sospetti di Kemal si fanno più forti nel momento in cui scopre che, durante la sua festa di fidanzamento con Asu, Zeynep ed Ozan avevano progettato di fuggire insieme: lei sapeva bene che il marito non poteva lasciare il Paese, dato che aveva ricevuto un chiaro divieto da parte delle autorità. Infatti, Ozan è finito dietro le sbarre. Allora il giovane chiede a Salih di contattare l'haker che conosce per riuscire a trovare le prove che sta cercando nel telefono di Zeynep. Così, il Soydere trova dei messaggi che, purtroppo, confermano la tresca della sorella con Emir...

Anticipazioni Endless Love: Kemal induce Zeynep a confessare!

Kemal, furibondo, inganna Zeynep per indurla a vuotare il sacco. Il ragazzo si presenta da lei con un finto test di paternità che attesta che il bambino che porta in grembo non possa essere di Ozan. Zeynep, allora, crolla e confessa: è vero, ha ceduto alle avances di Emir perché se ne era innamorata e lui le aveva fatto credere di ricambiarla. A questo punto, il Soydere, deluso ed arrabbiato, rivela a Zeynep che, in realtà, si è preso gioco di lei, dato che il testa ha invece appurato che il padre del figlioletto è proprio il marito finito in carcere...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.