Endless Love, Anticipazioni e Trame Turche: Kemal scopre che Deniz è sua figlia! Ecco come...

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Endless Love? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Turchia. Esse ci rivelano che Kemal consegnerà il ciuccio della piccola Deniz al laboratorio per far effettuare il test del DNA. Conscio che Emir potrebbe averci messo lo zampino, l'ingegnere si procurerà anche un capello della bambina, per far effettuare un altro test; così, finalmente, il Soydere scoprirà che ha sempre avuto ragione, Deniz è sua figlia! Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Kemal non si rassegna, nelle Nuove Puntate di Endless Love

Mentre noi vediamo Emir colpito ed emozionato al pensiero che la piccola Deniz lo abbia realmente chiamato "papà", i telespettatori turchi sanno bene che Kemal sta per scoprire di essere il padre biologico della bambina. L'ingegnere ha provato più e più volte a rintracciare la prova che dimostrasse che Deniz sia sua figlia, però ha sempre fatto dei buchi nell'acqua. Non volendosi dare per vinto, il Soydere chiede a Leyla di portargli il documento di Deniz; la donna soddisfa la sua richiesta, ma si rivela tutto inutile poiché il documento in questione è già stato manomesso da Tufan su ordine del suo capo. Leyla invita l'amico a rassegnarsi all'idea che la bimba sia figlia di Emir, mentre Kemal giura che continuerà ad indagare, convinto che le sue sensazioni non siano sbagliate...

Endless Love Anticipazioni: Asu collabora con Emir per depistare Kemal!

Determinato a trovare la prova chiave, Kemal chiede a Leyla di fargli un altro grande favore: dovrebbe procurarsi di nascosto il ciuccio di Deniz, in modo tale che lui possa consegnarlo ad un laboratorio per far effettuare un test del DNA. In effetti, la donna riesce ad accontentarlo, così come Emir riesce a prevedere questa mossa e, di conseguenza, a prendere i suoi provvedimenti. Allarmato e deciso ad ostacolarlo, l'imprenditore ordina ad Asu di sostituire la custodia del ciuccio della bambina con un'altra identica, affinché il Soydere non possa accorgersi della differenza. Allora, la mora narcotizza il marito e fa lo scambio. Al suo risveglio, Kemal consegna il ciuccio al laboratorio, ma, temendo che Emir possa averci messo lo zampino, si prepara ad una contromossa...

Anticipazioni Endless Love: Kemal scopre che Deniz è sua figlia!

Kemal consegna il ciuccio in laboratorio, poi si adopera per organizzare un altro piano. Sempre servendosi dell'aiuto di Zehir ed Ayhan, il giovane riesce a far allontanare Emir con una scusa per potersi intrufolare indisturbatamente in casa sua; qui, una volta staccata la corrente, va a prelevare un capello di Deniz. Quando Nihan gli dice che è mancata la corrente per un determinato lasso di tempo, il marito capisce subito che il Soydere deve averlo raggirato. Raggiunta in fretta e furia l'abitazione, però, Emir si ritrova faccia a faccia con Ayhan, che si prende tutta la colpa, allontanando ogni sospetto dallo "scolaretto": gli rivela di essersi introdotto in casa sua per dargli un avvertimento. Kemal può procedere indisturbato con il nuovo test del DNA, e dopo una settimana riceverà la risposta che attendeva da molto tempo: la bambina è sua figlia! Peccato che la situazione si complicherà ulteriormente...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.