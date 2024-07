Endless Love Anticipazioni e Trame turche: Emir scopre la verità su Asu e pianifica di ucciderla!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa ci rivelano le Anticipazioni e le trame provenienti dalla Turchia per le nuove puntate di Endless Love, presto in onda su Canale 5. Colpo di scena tra Emir e Asu nella soap turca di Mediaset.

Per Emir Kozcuoğlu sarà una grande sorpresa scoprire che il fratello che ha cercato a lungo, in realtà è una sorella è che si tratta di Asu Alacahan. Nelle puntate di Endless Love, presto in onda su Canale 5, Emir mostrerà le sue reali intenzioni nei confronti di Asu, che sarà in pericolo di vita. Ecco nel dettaglio cosa di rivelano le Anticipazioni della soap turca di Mediaset.

Emir scopre la verità su Asu nelle nuove puntate di Endless Love

Le Anticipazioni della soap turca in onda su Canale 5 ci rivelano che, durante un evento benefico organizzato da Nihan, lo stesso che farà da scenario all’arresto di Emir Kozcuoğlu e Ozan Sezin, il marito della Sezin scoprirà grazie ad una soffiata di Hakki che Asu Alacahan è sua sorella. Emir ha cercato a lungo un fratello disperso, timoroso che potesse metterlo nei guai, e ora scopre di avere una sorella ma il suo malvagio piano non è cambiato: Asu deve morire. E l’occasione si presenta proprio durante il party, peccato che l’intervento della polizia allertata da Kemal faccia finire lo spietato uomo in manette prima di poter colpire mortalmente il sangue del suo sangue. In arresto per l’omicidio e l’occultamento del cadavere della prostituta Linda, avvenuto oltre cinque anni prima, Emir continuerà a meditare sul suo piano dietro le sbarre.

Endless Love, Emir non ha pietà per Asu

Dopo essere stato rilasciato dalla prigione grazie alle influenti conoscenze della sua famiglia, Emir vorrà mettere in pratica il suo piano di vendetta contro Asu. Il Kozcuoğlu, grazie alla complicità di Zeynep Soydere, che si farà promettere di aiutarlo se non farà del male al bambino che porta in grembo e che potrebbe essere suo, riuscirà ad attirare la sorella in inganno. Asu, messa alle strette e consapevole di essere in pericolo di vita, rivelerà al fratello che il suo obiettivo è stato sempre il padre Galip, colpevole di aver ridotto la madre in fin di vita per un errore e un capriccio ma Emir non vorrà ascoltare scuse, certo che la sorella voglia eliminarlo in qualche modo. La situazione precipiterà velocemente ma le Anticipazioni di Endless Love ci rivelano che l’intervento di Nihan e Kemal salverà ancora una volta Asu.

Anticipazioni Endless Love: Kemal scopre la verità su Emir e la sorella

Giunti nel nascondiglio segreto di Emir, Nihan e Kemal indagheranno sul motivo che li ha spinti ad incontrarsi di nascosto e Asu troverà uno stratagemma per evitare di rivelare al Soydere la sua vera identità. Asu, infatti, ammetterà di aver voluto parlare con Emir della possibilità che il figlio di Zeynep sia suo e così facendo scatenerà l’ira di Kemal, che non può sopportare l’idea che sua sorella aspetti un figlio dal suo acerrimo nemico. Vedendo la situazione degenerare e Kemal pronto a far fuori Emir, Nihan starà al gioco e ammetterà di nutrire questo dubbio permettendo così ad Asu di salvare la vita e la finta identità. La donna si rifugerà a casa del Soydere, non potendo più fidarsi dello zio Hakki che l’ha venduta senza troppi problemi al fratello, e sarà così lontana dalle grinfie di Emir.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.