Endless Love, Anticipazioni e Trame Turche: Asu rinchiusa in un ospedale psichiatrico! Ecco perché...

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Endless Love? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Turchia. Esse ci rivelano che Asu, convinta di poter così scampare al carcere, deciderà di rivelare il suo segreto ad Emir: da adolescente fu rinchiusa in un ospedale psichiatrico per un disturbo della personalità. L'avvocato baserà su questa informazione la difesa della sua assistita, ed Asu riuscirà effettivamente ad uscire di prigione, ma soltanto per essere - di nuovo - rinchiusa in un ospedale psichiatrico! Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Kemal ed Asu divorziano, nelle Nuove Puntate di Endless Love

Mentre noi vediamo Asu continuare a tramare nell'ombra per riuscire ad ostacolare l'amore tra Kemal e Nihan, i telespettatori turchi sanno bene la mora sta per uscire di scena. Nel momento in cui Galip viene arrestato, sia per il tentato omicidio ai danni di Leyla, che per aver sepolto delle scorie radioattive sotto un terreno circa trent'anni prima, Asu, spronata da Emir, chiede immediatamente al marito di concederle il divorzio, poiché soltanto in questo modo potrà tornare a prendere in mano la gestione delle quote della Kozcuoglu Holding. Il Soydere, che non vedeva l'ora di dirle addio per sempre, accetta di porre fino al loro finto matrimonio, ma prima le gioca uno dei suoi brutti scherzi: nel momento in cui firma le carte del divorzio, le fa sapere di aver ceduto tutte le azioni dell'azienda di famiglia a Mujgan...

Endless Love Anticipazioni: Asu è spacciata!

Purtroppo, per la "povera" Asu si sta per mettere ancora peggio. Dato che il commissario Mercan non è mai stata convinta del fatto che la giovane fosse stata davvero rapita da Tufan, ha chiesto a Kemal di tenerla d'occhio; allora, anche grazie all'aiuto di quest'ultimo e di Nihan, il detective inizia ad avvicinarsi alla verità. Parallelamente, Gurcan si risveglia dal coma, e finalmente confessa che, anni prima, era stata proprio Asu ad ordinargli di avvelenare Ozan in ospedale per ucciderlo. Emir, conscio del fatto che ormai la sorella sia con le spalle al muro, si affretta a darle un consiglio: dovrebbe recarsi di sua spontanea volontà in centrale per ammettere come stiano davvero le cose. Asu, disperata, gli dà ascolto.

Anticipazioni Endless Love: Asu finisce prima in carcere e poi in una clinica psichiatrica...

Asu si reca in centrale ed ammette tutte le sue colpe. La ragazza dichiara di aver ordinato a Gurcan di avvelenare Ozan, e di aver persino inscenato il suo suicidio, facendosi aiutare da un'infermiera che le ha prelevato il sangue da cospargere sul letto. Allora, inevitabilmente Asu finisce dietro le sbarre, ma dato che non ha alcuna intenzione di restarci, confida ad Emir qualcosa che spera possa tornare utile al suo avvocato difensore: quando era soltanto un'adolescente, fu ricoverata in una clinica psichiatrica a causa di un disturbo della personalità. Pertanto, il fratello ed il legale prepareranno una difesa tutta incentrata sull'infermità mentale, che sì permetterà alla detenuta di uscire dal carcere, ma soltanto per farla finire di nuovo in una clinica psichiatrica!

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.