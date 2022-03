Effetto Terra - Guida pratica per terrestri consapevoli: Stasera su Sky Nature il programma green con Francesca Michielin

Anticipazioni TV

Debutta questa sera, alle 21.15 su Sky Nature e in streaming su NOW, la nuova produzione Sky Original Effetto Terra - Guida pratica per terrestri consapevoli, condotta da Francesca Michielin. Nella puntata si parlerà di moda.

La salvaguardia del nostro pianeta è fondamentale, ed essere amici della Terra e della natura significa cambiare le nostre abitudini nel quotidiano, per lasciare alle generazioni che verranno il diritto di avere un futuro e per impedire l’estinzione di diverse specie animali e vegetali. A spiegarci come modificare il nostro comportamento è Francesca Michielin con Effetto Terra - Guida per terrestri consapevoli, la nuova produzione Sky Original che debutterà questa sera alle 21.15 su Sky Nature e in streaming su NOW.

Effetto Terra è articolato in sei puntate, ciascuna della durata di circa 40 minuti. Francesca Michielin sarà il nostro Virgilio in un viaggio che attraversa l’Italia intera. La cantante e musicista incontrerà scienziate, influencer, filosofe, psicologhe ed altre esperte per capire come preservare il mondo che ci ospita e diventare persone green.

La puntata di Effetto Terra di questa sera si intitola L'etica addosso e ci racconta che una delle principali cause dell'inquinamento globale è proprio l'industria della moda. Francesca Michielin intervisterà la blogger Camilla Mendini alias Carotilla e con lei parlerà di fast fashion e di cosa non fare o fare se si desidera comprare dei vestiti o buttare capi che ci hanno stufato. Francesca converserà poi con Marina Spadafora, stilista e ambasciatrice della moda sostenibile, che le spiegherà, per esempio, che per impattare il meno possibile sull’ambiente è necessario preferire la qualità dei capi d'abbigliamento alla quantità. Infine, con la filosofa Maura Gancitano, la Michielin parlerà del significato della parola "etica".

Appuntamento dunque Questa Sera alle 21.15, su Sky Nature e in streaming su NOW, con la Prima Puntata di Effetto Terra - Guida pratica per terrestri consapevoli. Non perdetela!