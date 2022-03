Effetto Terra - Guida pratica per terrestri consapevoli: con Francesca Michielin in difesa del pianeta

Anticipazioni TV

Francesca Michielin ha presentato la nuova produzione Sky Original Effetto Terra - Guida pratica per terrestri consapevoli, che affronta temi legati all'ambiente e alla sua salvaguardia, e che andrà in onda a partire da lunedì 6 marzo su Sky Nature e in streaming su NOW.

Abbiamo appuntamento con Francesca Michielin in un ristorante green di Milano non lontano dall'elegantissimo Corso Como e da Piazza Gae Aulenti, dove il sole si riflette sugli alti grattacieli e sull'erba dei piccoli giardini nei dintorni. Soulgreen, con graziosi tavolini rotondi, numerose piante pensili e scritte sui muri come Water is free water is life, è indubbiamente il posto adatto per parlare di ambiente, salvaguardia del nostro pianeta e riscaldamento globale. Francesca è molto preparata sull'argomento, perché è lei il volto e una delle autrici della nuova produzione Sky Orginal Effetto Terra - Guida pratica per terrestri consapevoli. Nella trasmissione, composta di sei puntate, la cantante e musicista approfondirà alcuni dei temi centrali nel dibattito contemporaneo su ecologia e sostenibilità. Tutto questo a partire dal 6 marzo, giorno in cui andrà in onda, alle 21.15 su Sky Nature e in streaming su NOW, la prima puntata, nella quale si parlerà di moda.

Non siamo i soli a incontrare Francesca in una delle sale del Soulgreen. Ci sono alcuni colleghi e, insieme alla Michielin, il direttore di Sky Nature Roberto Pisoni. In apertura, quest'ultimo ci ricorda l’impegno di Sky nella preservazione della Terra e della natura, e ci spiega la genesi del progetto Effetto Terra: "Il tema della protezione del nostro pianeta e la lotta al riscaldamento globale sono diventati parte dell'identità stessa di Sky Nature. Volevamo però produrre anche dei contenuti e trovare degli ambasciatori, ed è venuto abbastanza naturale pensare a Francesca Michielin. All’inizio desideravamo affidarle un programma di musica, poi ci è sembrato molto più interessante, vista anche la sua natura trasversale e la sua curiosità, accostarla a qualcosa che la riguardasse direttamente, e quindi ci è venuta questa idea".

Pisoni si sofferma anche sulle finalità del programma: "Effetto Terra ha l'obiettivo di affrontare le tematiche ambientaliste in maniera niente affatto profetica e pessimistica. Ci è sembrato importante fare una specie di prontuario di quello che è possibile evitare o che bisogna compiere quotidianamente, anche servendosi di consigli pratici. Abbiamo inoltre deciso di proporre riflessioni filosofiche che fossero una testimonianza di come questa questione non sia dettata soltanto da un'urgenza, ma sia una realtà che ci riguarda tutti".

"Per me è stato un onore essere scelta per questa avventura che mi ha gratificato enormemente" - spiega Francesca Michielin. "Ho avuto la fortuna di incontrare delle esperte che hanno cambiato la mia visione delle cose. Prima di ogni puntata, facevamo una riunione e pensavamo a come impostare il discorso, ma le domande venivano subito spontanee, perché da ogni argomento affrontato partivano subito nuovi interrogativi. Avvertivo l'urgenza di fare certe domande, perché appartengo a una generazione che si ritrova in una situazione molto complicata e deve per forza rivoluzionare il proprio modo di vivere, perché non è più sostenibile vivere come hanno fatto i nostri genitori".

Francesca Michielin ha detto "esperte" e non "esperti", perché Effetto Terra è un programma orgogliosamente al femminile, così come sono femminili sostantivi come "Terra" e "natura". Francesca incontra soltanto donne nel suo percorso di apprendimento, e con loro discute anche del ruolo che la donna ha nella società di oggi, che in alcuni contesti continua a considerarla invisibile o non abbastanza in gamba: "Sono molto sensibile al concetto di rappresentanza nel mondo. Quando si parla di quote rosa, mi viene sempre da dire: 'No, parliamo intanto di quote di genere, nel senso che per me è fondamentale che una giovane Francesca, o una bambina che vede questo programma, possa dire: 'Io da grande voglio fare la ricercatrice, voglio fare la scienziata'. Il mondo della scienza è pieno di donne. E’ che quando devono chiamare qualcuno per fare i congressi, chiamano gli uomini, perché sembrano più autorevoli. In realtà, ci sono tantissime ricercatrici, e quindi era giusto dare spazio a queste donne, alcune delle quali fanno cose davvero sperimentali".

Fra le donne incontrate da Francesca Michielin, che è un'ottima intervistatrice, ci sono anche delle influencer, categoria che nella nostra contemporaneità non può più essere ignorata: "Le influencer le considero sempre delle esperte. Le nostre sono persone laureate in biotecnologia, biologia, eccetera. Sono comunque donne che hanno un percorso di studi interessante e lo mettono al servizio del proprio pubblico in maniera molto diretta e molto spontanea. Sono fondamentali per la trasmissione di contenuti rilevanti, e infatti sono molto contenta che Effetto Terra cominci con la puntata sulla moda. Da fan accanita dei programmi di divulgazione, non dico di aver spesso assorbito un po’ di retorica, però spesso si tende ad affrontare un problema partendo da molto lontano. Invece, nella nostra trasmissione, si parte proprio dal concreto".

Anche se il ruolo di conduttrice, o meglio di reporter, è nuovo per Francesca Michielin, già da tempo la vincitrice di X Factor 2011 è sensibile ai temi legati all'ambiente. Il merito è anche dei suoi genitori: "Ho avuto la fortuna di nascere in una famiglia abbastanza ambientalista, e quando andavo alle elementari, nei primi anni Duemila, si iniziava a parlare del Buco dell'Ozono, e noi, durante le ore di Scienze, lo studiavamo, e quindi si discuteva già di raccolta differenziata. E’ molto importante per me riflettere anche sul tema dell'istruzione, perché la scuola fa tantissimo. Se si viene sensibilizzati già da piccoli su temi come quelli trattati in questo programma, sono certa che le nostre generazioni future ci porteranno in salvo”.

Naturalmente qualcuno chiede a Francesca se si senta simile in qualche modo a Greta Thunberg. Lei sorride e risponde: "Non sono la Greta Thunberg italiana perché dovrei fare molto di più di quello che faccio per esserlo, però sicuramente Greta è per me una grande ispirazione. Generalmente sono contro le cose radicali, ma credo che, in alcuni casi, si debba essere almeno un po’ radicali, e Greta lo è molto sulle cose fondamentali. E’ meraviglioso vedere nelle piazze, dalle più grandi alle più piccole, come quella della mia cittadina, Bassano del Grappa, persone giovani che manifestano contro il cambiamento climatico. E’ una cosa che mi commuove, e quindi sono felice che una ragazzina abbia insegnato a persone molto più grandi di lei, in termini di età e non a livello mentale, che è necessario agire in fretta".

Anche se già faceva la raccolta differenziata ed evitava di nuocere all’ambiente in ogni maniera possibile, Francesca Michielin ha appreso due importanti lezioni, facendo Effetto Terra. Una riguarda il modo di pensare e l’altra la vita pratica: "E’ stata un'esperienza che, oltre a insegnarmi il valore della complessità, mi ha fatto capire che, per colpa dei social, tendiamo a polarizzare le cose: è tutto giusto o tutto sbagliato, tutto brutto o tutto bello, tutto buono o tutto cattivo. Credo sia molto importante capire il valore della contraddizione, che per me è una cosa sempre molto positiva. Anche il compromesso è una cosa positiva, anzi necessaria".

Per quanto riguarda gli insegnamenti pratici, Francesca ci svela: “Ho ridotto il consumo di carne, sto attenta alla stagionalità dei cibi, sono passata allo shampoo solido e al balsamo solido, non utilizzo più i dischetti di cotone, a cui ho sostituito le spugnette di lino che sono riutilizzabili quasi all'infinito e si buttano nell'umido. Ho comprato uno spazzolino di bambù, non acquisto più vestiti da catene di fast fashion, riutilizzo molto le cose che ho, vado a ripescare molto dall’armadio di mia nonna, sto molto attenta a non riscaldare troppo la mia casa, e adesso sto facendo un investimento per i pannelli solari".

E voi siete disposti a cambiare per rendere il nostro pianeta un posto più vivibile prima che si autodistrugga inesorabilmente? Forse lo sarete dopo aver visto tutte e sei le puntate di Effetto Terra - Guida pratica per terrestri consapevoli, che si intitolano: L'etica addosso, Il futuro è rinnovabile, La bellezza sostenibile, Fino all'ultimo respiro, Mangia, pensa e ama e L'involucro del mondo. Appuntamento dunque, domenica 6 marzo, alle 21.15 su Sky Nature e in streaming su NOW, per cominciare un viaggio che vi cambierà l'esistenza. Noi, nel frattempo, abbiamo già comprato lo shampoo solido, oltre ad aver subito iniziato a occuparci amorevolmente del piccolo terrario che Sky Nature ci ha regalato durante la giornata green a Milano.