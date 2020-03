Don Matteo13 si farà? Ecco cosa dicono Terence Hill e Nino Frassica...

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa hanno detto Terence Hill e Nino Frassica sulla possibilità di rivederli presto sul piccolo schermo con un 13esimo capitolo della Fiction.

Si era parlato della 12esima stagione come l'Ultima della storica fiction dedicata alle avventure di Don Matteo, ma mentre i telespettatori si godono la puntata finale, convinti di dover salutare per sempre l'amato prete investigatore, insistenti rumor fanno ben sperare in un ritorno sul piccolo schermo con una 13esima stagione. A dare forza a questa ipotesi è una recente dichiarazione di Terence Hill rilasciata in occasione di un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: 'questa non sarà l’ultima stagione. Questo è un personaggio che potrebbe andare avanti all’infinito’.

Nino Frassica conferma le parole di Terence Hill: la 13esima stagione di Don Matteo si farà!

Nonostante non ci sia alcuna conferma ufficiale da parte della Rai, le parole del protagonista principale non sembrano lasciare spazio a dubbi: la 13esima stagione si farà. Si è sbilanciato anche Nino Frassica, alias Maresciallo Nino Cecchini, che ha rivelato sempre alla stessa rivista: 'Ne approfitterò per riposarmi un po’ e per pensare a qualche nuovo progetto. Naturalmente in attesa di Don Matteo 13'. E poi ha aggiunto: 'Don Matteo 12’ è l’ultima solo in ordine cronologico. Abbiamo fatto dodici, perché non dovremmo fare tredici? Per mandarmi via, mi devono cacciare!'.

I numeri di Don Matteo danno forza all'ipotesi di una nuova stagione

Ma del resto sono i numeri a parlare, l'ultima stagione si è confermata un grande successo di pubblico e la sezione Rai Fiction, non potrà che confermare un progetto così amato ed apprezzato dagli abbonati. Attendiamo dunque solo una conferma ufficiale, anche per dare informazioni sicure sui tempi di produzione della nuova stagione, la precedente ha richiesto un lungo periodo di riprese e il momentaneo stop causato dall'Emergenza Coronavirus, non facilita ipotesi o calcoli. Nel frattempo però consoliamoci pensando che, quello di stasera, è molto probabilmente solo un arrivederci, non un addio!