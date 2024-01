DOC Nelle tue mani 3: video intervista con Luca Argentero, Matilde Gioli e Sara Lazzaro

Anticipazioni TV

Dopo un'anteprima in sala arriva in prima serata su Rai 1 la terza stagione della fiction di enorme successo DOC Nelle tue mani. Vi presentiamo una video intervista ai protagonisti Luca Argentero, Matilde Gioli e Sara Lazzaro.

Una nuova ripartenza, come primario del Policlinico Ambrosiono. Il dottor Andrea Fanti interpretato da Luca Argentero torna dall'11 gennaio ogni lunedì in prima serata con la terza stagione di DOC - Nelle tue mani, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, dopo due anni di grandi ascolti intorno al 30% di share e la consolidata posizione di grande fiction in ambiente medico della televisione italiana. Ma non solo, visto che va in onda in decine di paesi e presto verrà realizzato un remake al femminile da Fox e Sony Pictures.

Tra partenze e nuovi arrivi, nuove sfide attendono la squadra del Policlinico Ambrosiano di Milano, guidata dal dottor Andrea Fanti, che torna a rivestire il ruolo di primario mentre prova a recuperare quei ricordi che ormai tutti (o quasi) ritenevano perduti per sempre. La regia è affidata a Jan Maria Michelini (ep. 1-4), Nicola Abbatangelo (ep. 5-10) e Matteo Oleotto (ep. 11-16).

Abbiamo incontrato i protagonisti, Luca Argentero insieme a Matilde Gioli e Sara Lazzaro. Ecco la nostra video intervista.