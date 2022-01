Doc - Nelle tue mani 2, video intervista a Luca Argentero: "Raccontiamo storie di qualità"

Anticipazioni TV

Abbiamo parlato con Luca Argentero in occasione del debutto della seconda stagione di Doc - Nelle tue mani, la fiction di Rai1 in onda da questa sera 13 gennaio.

Quanto siamo affezionati ormai al Dottor Andrea Fanti? Tanto, tantissimo da non voler perdere il nuovo appuntamento con lui e tutti i suoi colleghi medici dell'ospedale Ambrosiano. Dal 13 gennaio, per otto serate, potremmo assistere su Rai1 alle storie inedite della seconda stagione di DOC - Nelle tue mani che si svilupperanno su un totale di 16 episodi, due per ogni puntata. Sappiamo bene cosa è successo al Dottor Fanti, interpretato sullo schermo da Luca Argentero. A causa dell'amnesia, il medico è stato costretto, passo dopo passo, a ricostruire la sua vita. Nella prima stagione lo abbiamo visto riscoprire la bellezza del lavoro in corsia, rivoluzionando anche l’approccio alla cura. Abbandonato l’atteggiamento freddo e distaccato che aveva da primario, il dottor Fanti è tornato ad essere un medico empatico, completamente dedito all’ascolto del paziente, e meglio, per essere precisi, un “medico con limitazioni”. Perché Doc, data la sua peculiare condizione, non è stato pienamente reintegrato nell’organico dell’ospedale e può avere solo il ruolo di semplice aiutante degli specializzandi.

In occasione dunque del debutto dei nuovi episodi di DOC - Nelle tue mani, abbiamo incontrato virtualmente l'attore. L'intervista si è svolta a distanza, ma Argentero era proprio sul set della fiction dove ha trascorso molte settimane insieme ai colleghi attori per mettere in scena le vite private e professionali del gruppo di medici che appassioneranno i telespettatori di Rai1. Qui sotto la video intervista con Luca Argentero.





DOC - Nelle tue Mani: di cosa parlerà la seconda stagione

Al termine della prima stagione il Dottor Fanti era diviso fra due donne. Agnese, la moglie da cui non ricordava di aver divorziato e che continua ad amare, e Giulia, l’assistente con cui ha scoperto di aver iniziato una relazione, ma della quale dopo l’incidente non sapeva più nemmeno il nome. Doc ha trovato nel reparto la sua nuova famiglia e un nuovo equilibrio di vita. Lo ritroviamo proprio lì all’inizio di questa seconda stagione. Ma non può immaginare che genere di tempesta si stia per abbattere su tutti: la peggior pandemia degli ultimi cento anni, la prima nella storia di estensione globale, con Milano come epicentro mondiale. Doc e i suoi colleghi, come tutti i medici italiani, affronteranno l’emergenza Covid. Ma nei nuovi episodi della serie non indugerà sulla fase critica dell’emergenza sanitaria, raccontando invece il ritorno alla normalità dopo la fine della pandemia. Gli sceneggiatori racconteranno come Doc e il suo reparto, dopo essere stati in prima linea nella guerra contro il Covid, ricominciano a prendersi cura, con tutta l’empatia di cui sono capaci, dei pazienti che si affidano a loro in cerca di una diagnosi e di una nuova vita.