Direzione Sanremo 2026 con Carlo Conti a Il Festival dello Spettacolo: ecco le ultime rivelazioni del conduttore sul Festival

Carlo Conti è pronto per Sanremo 2026. Il direttore artistico ha parlato del Festival a Il Festival dello Spettacolo, rivelando qualche novità sul suo prossimo impegno... ma senza sbilanciarsi troppo.

Sanremo 2026 si avvicina e tante novità bollono in pentola. Carlo Conti è pronto a condurre la seconda edizione del suo “secondo mandato” e durante Il Festival dello Spettacolo ha rivelato qualche novità, quelle che poteva, per il prossimo anno. Il Festival di Sanremo 2026 andrà in onda su Rai1 dal 24 al 28 febbraio 2026, una data molto tarda rispetto al solito ma necessaria per lasciare spazio alle Olimpiadi Invernali Milano – Cortina in arrivo da venerdì 6 febbraio 2026 a domenica 22 febbraio 2026.

Carlo Conti verso Sanremo 2025 a Il Festival dello Spettacolo

Aldo Vitali, direttore di TV Sorrisi e Canzoni ha accolto Carlo Conti sul palco dello Stage de Il Festival dello Spettacolo, a Milano. Si è subito scherzato sul lavoro editoriale che Vitali si prepara a fare anche quest’anno per il Festival e sulla copertina che sarà preparata. Conti ha dichiarato – sorridendo – di sperare che quest’anno non ci sia nessuna altalena appesa con cui venir fotografato ma soprattutto ha raccontato le prime novità su Sanremo 2026.

Il viaggio verso il festival è ancora lungo per gli spettatori ma è già iniziato per il direttore artistico, che sta visionando anzi meglio dire ascoltando i brani che gli sono stati proposti dagli artisti. Conti ha dichiarato di aver ancora molte scelte da prendere su tutta la macchina festival ma che, ovviamente, le sue priorità saranno gli artisti in gara. Ha anche riveato di avere in mente un obiettivo finale di 26 brani ma è anche possibile, come successo l’anno scorso, che il numero aumenti. Insomma non dobbiamo sperare che quest’anno il Festival finirà prima, l’anno scorso c’eravamo illusi ma quest’anno NO non lo faremo e se verremo stupiti, bé tanto meglio per le nostre occhiaie il giorno dopo!

Sanremo 2026: stesso regolamento dell’anno scorso ma ancora tanti dettagli da definire

Il regolamento di Sanremo 2026 sarà lo stesso dello scorso anno. Non ci saranno grandi variazioni su questo ed è probabile, come ha rivelato Conti, che verrà bissata anche la tecnica di avere un co-conduttore diverso per ogni serata. Non c’è certezza ancora, il direttore artistico lo ha più volte ribadito, e questo perché prima di tutto vuole scegliere i brani, poi li rivelerà e li renderà noti direttamente in TV e presenterà gli artisti durante la finale di Sanremo Giovani. Ci saranno sicuramente il pre-festival e il Dopo Festival, che sarà affidato – questo è sicuro – alla conduzione di Nicola Savino.

Carlo Conti pronto a dire addio al Festival di Sanremo?

Il festival continuerà ancora a rimanere a Sanremo, almeno per qualche anno. Ci riferiamo alla polemica scattata negli scorsi mesi e che ha rischiato di costringere la Rai a cambiare location per Il Festival della Canzone Italiana. Carlo Conti non ha parlato del suo futuro come direttore artistico, si è limitato a pensare all’ora e all’adesso. Con un Sanremo 2026 ancora da preparare è prematuro parlarne. Ma un suo futuro erede potrebbe essere Stefano De Martino, che è succeduto al conduttore sullo stage de Il Festival dello Spettacolo. I due, con Aldo Vitali, hanno parlato del fatto che per fare Sanremo ci si debba sentire pronti e non solo artisticamente ma come persone e De Martino sembra proprio avere tutte le carte in regola. Sanremo è una grande prova e bisogna essere preparati per il Festival della Musica più importante e famoso d’Italia.

