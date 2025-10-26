Dietro le quinte de Il Paradiso delle Signore a Il Festival dello Spettacolo: ecco cosa si "nasconde" dietro lo schermo

Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore racconta un'Italia e una Milano di altri tempi e lo fa ogni settimana, dal lunedì al venerdì su Rai1. Ma cosa si nasconde dietro questa "bella finzione"? Il produttore, la costumista e lo scenografo lo hanno svelato a Il Festival dello Spettacolo. Ecco la verità dietro le quinte!

Il Paradiso delle Signore ci fa compagnia da lunedì al venerdì, alle ore 16.00 da ormai diversi anni e continua ad attrarre i fan con le sue trame sempre appassionanti e capaci di riportarci indietro nel tempo, a una Milano e a un’Italia che non esiste più ma il cui fascino rimane ancora impresso nella sua storia. E noi lo riviviamo ogni giorno su Rai1 grazie alla maestria di chi lavora dietro le quinte della Soap e che permette questa magia, tra finzione e realtà. A Il Festival dello Spettacolo abbiamo potuto scoprire come si realizza questa bellezza. A farcelo scoprire sono stati Giannandrea Pecorelli, Pamela Fontinovo e Maurizio Kovacs, produttore, costumista e scenografo del Paradiso.

Il Paradiso delle Signore: ecco i tempi tecnici della Soap

Dietro a Il Paradiso delle Signore c’è una grande macchina di lavoratori. Una squadra stabile di circa 250 persone tra registi, direttori di produzione e troupe tecnica che, con un lavoro costante, riesce a realizzare una magia che noi vediamo, come abbiamo detto, tutte le settimane su Rai1. Le riprese sono costanti, con ritmi a volte serratissimi – come il mondo della produzione delle Soap richiede – ma questo permette di realizzare mediamente, come rivelato da Pecorelli, 40 minuti di girato al giorno, un vero e proprio record. Il Paradiso delle Signore, come ha rivelato il produttore, è un unicum sia in Italia ma anche in Europa, proprio perché riesce a garantire un minutaggio così ampio in una sola giornata ma anche perché, diversamente da altre produzioni, rispetta una cronologia storica molto particolare. Sì perché ogni puntata segue cronologicamente i giorni reali. Questa scelta è stata fortemente voluta per raccontare l’evoluzione del nostro paese giorno per giorno e in modo più realistico possibile.

Il Paradiso delle Signore: il grande studio dietro ai costumi e alle scenografie

Cast e produzione de Il Paradiso delle Signore lavorano incessantemente per tutto l’anno; l’unico momento di relativa calma è a febbraio, quando le riprese si fermano momentaneamente per poi tornare sui nuovi progetti.

In realtà però il lavoro non finisce mai; c’è sempre un attento studio dietro alle scenografie e ai costumi da realizzare per le stagioni. La Soap è ambientata negli anni Sessanta – nelle ultime stagioni siamo arrivati agli ultimi anni dei ’60 – e ambienti e abiti devono essere ricostruiti il più fedelmente possibile. La produzione, guidata da Pamela Fontinovo e Maurizio Kovacs svolge costantemente ricerche su giornali, cataloghi d’epoca, film, documentari per ricostruire tagli stoffe e oggetti d’arredo. Pamela Fontinovo ha raccontato che nel laboratorio interno è presente un archivio di circa 10.000 costumi, prodotti in sette stagioni. Kovac ha invece rivelato di aver voluto costruire degli ambienti a “quattro pareti” anziché dei box, per dare maggiore agio e movimento sia agli attori che agli operatori e di utilizzare oggetti autentici, ritrovato in buone condizioni, o ricostruzioni fedeli. Alcune volte è però necessario fare delle variazioni per mantenersi al passo con la contemporaneità televisiva senza però stravolgerne la natura.

Questo lavoro certosino permette, come abbiamo detto, di realizzare la magia che ci fa compagnia dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Rai1.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.