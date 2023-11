Anticipazioni TV

Stasera terzo e ultimo appuntamento con il ciclo crime Delitti in famiglia condotto da Stefano Nazzi. In prima serata su Rai2, va in onda Il Caso Carretta.

Terzo e ultimo appuntamento, stasera 9 novembre 2023, con il ciclo crime Delitti in Famiglia. Dopo la prima puntata dedicata all’omicidio di Melania Rea, e la seconda dedicata al Caso Lorys Stival, oggi si parlerà del Caso Carretta.

Delitti in Famiglia. Il Caso Carretta: Stasera in prima serata su Rai2

Ultimo appuntamento con Delitti in Famiglia, il ciclo di documentari dedicati ai delitti compiuti in famiglia, condotto da Stefano Nazzi. Nella terza puntata in onda questa sera, giovedì 9 novembre 2023, si parlerà del Caso Carretta, ovvero del caso della famiglia – composta da madre, padre e due figli – scomparsa nel 1989, la cui storia è legata a un terribile piano omicida, compiuto da uno dei suoi componenti. La vicenda comincia il 4 agosto 1989, a Parma. La famiglia Carretta scompare nel nulla, poco prima di partire per una vacanza annunciata in camper. La strana sparizione sconvolge l’Italia e finisce nelle prime serate della Rai, con Chi l’ha visto? ma nonostante le indagini, dei Caretta non si trova traccia per quasi un decennio.

Poi la svolta. Dopo presunti avvistamenti, teorie stravaganti e l’alone di mistero che vedeva la famiglia ai Caraibi, dove aveva iniziato un’altra e nuova vita, nel novembre del 1998, a Londra, viene ritrovato Ferdinando Carretta. L’uomo, il più giovane del nucleo famigliare, confessa di aver ucciso i genitori e il fratello. Durante il processo, l’assassino viene dichiarato incapace di intendere e di volere e quindi viene riconosciuto non imputabile.

Delitti in Famiglia. Il Caso Carretta: ecco cosa vedremo nel documentario

Il processo e la conclusione della storia della famiglia Carretta, viene riconosciuto come un fallimento. Nel documentario che vedremo stasera, Stefano Nazzi ci aiuterà a ricostruire una vicenda estremamente drammatica, in cui la protagonista – una malattia mentale non riconosciuta – è arrivata a compiere un delitto efferato. Ma sarà anche il racconto di una società che non è stata in grado di intervenire, fornendo l’aiuto necessario a una famiglia, diventata vittima di un’oscura tragedia.

La ricostruzione dei fatti si avvarrà di testimonianze inedite e di video, che ci accompagneranno a scoprire una realtà molto dura e violenta, compiutasi nelle mura di una casa, che avrebbe dovuto essere rifugio e non tomba.

Delitti in Famiglia. Il Caso Melania Rea va in onda stasera, alle ore 21.20, su Rai2.