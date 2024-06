DAVOS 1917: stasera su Canale 5 la seconda puntata della serie con Dominique Devenport

Anticipazioni TV

Stasera, mercoledì 26 giugno 2024, su Canale 5 proseguono le avventure dell'infermiera spia Johanna Gabathuler: ecco tutte le anticipazioni della nuova puntata di DAVOS 1917, la fortunata serie con Dominique Devenport.

Stasera, mercoledì 26 giugno, in prima visione su Canale 5 andrà in onda la seconda e attesissima puntata dello spy-drama DAVOS 1917, che vede protagonista Dominique Devenport. Un'avvincente serie, composta da 6 episodi, ambientata nel 1917 e ispirata alle infermiere che prestarono servizio in Francia durante la Prima guerra mondiale.

DAVOS 1917: la trama

Rientrata a Davos, dopo essere stata impegnata sul fronte francese, l'infermiera Johanna Gabathuler (Dominique Devenport) ritrova la famiglia in serie difficoltà economiche. Viene quindi promessa in sposa al danaroso Thanner (Sven Schelker) e costretta dal padre a dare in adozione il bambino nato da un amore conosciuto al fronte. Ed è proprio su questo dramma che fa leva la contessa e spia tedesca Ilse von Hausner (Jeanette Hain), che convince la ragazza a diventare una spia tedesca, promettendole la libertà e una nuova identità insieme alla figlia. Johanna, quindi, si ritroverà ad affrontare situazioni che metteranno seriamente a rischio la sua vita, ma ci sarà posto anche per amori passionali e travolgenti.

DAVOS 1917, stasera la seconda puntata in onda su Canale 5

La contessa Ilse, che è in realtà un'ex cameriera reclutata dai servizi segreti, riesce a tenere ancora nascosta la sua identità. I tedeschi vogliono incontrare Lenin per finanziare la Rivoluzione russa, in quanto ha promesso che – una volta saliti al potere – i bolscevichi si sarebbero ritirati dalla guerra. Una situazione che porterebbe la Germania a impiegare le proprie risorse sul fronte occidentale, migliorando così le possibilità di successo contro la Triplice Intesa. Ise, però, non si fida di Mangold e gli ordina di tenersi lontano da Johanna. Proprio quest’ultima scopre nuove informazioni: un ufficiale svizzero ricercato ha rubato un decodificatore militare e vuole venderlo agli inglesi. I servizi segreti tedeschi vogliono a tutti i costi il dispositivo per avere un vantaggio decisivo nella guerra. Ilse e Johanna, allora, elaborano un piano strategico per recuperare il decodificatore prima degli inglesi.

Dopo il fallimento della missione e ormai a conoscenza di troppe informazioni, i servizi segreti tedeschi decidono di fare fuori Johanna e ordinano a Ilse di ucciderla. La donna, però, non è d'accordo e cerca di convincere anche i suoi superiori a risparmiarla. Sullo sfondo proseguono le manovre tedesche per stabilire contatti con Lenin e per finanziare la Rivoluzione russa. Johanna viene incaricata di ottenere informazioni dal suo fidanzato Thanner, che collabora con una società che sviluppa nuovi dispositivi per l'artiglieria pesante.

DAVOS 1917 va in onda su Canale 5 alle ore 21.40.