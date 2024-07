DAVOS 1917: stasera su Canale 5 l'ultima puntata della serie con Dominique Devenport

Anticipazioni TV

L'attesa è finita! Stasera, mercoledì 3 luglio 2024, su Canale 5 andrà in onda l'ultima puntata di DAVOS 1917, la fortunata serie con Dominique Devenport. Johanna riuscirà finalmente a riabbracciare sua figlia?

Stasera, mercoledì 3 luglio 2024, in prima visione su Canale 5 andrà in onda l'ultima e attesissima puntata dello spy-drama DAVOS 1917, che vede protagonista Dominique Devenport. Un'avvincente serie, composta da 6 episodi, ambientata nel 1917 e ispirata alle infermiere che prestarono servizio in Francia durante la Prima guerra mondiale.

DAVOS 1917: la trama

Rientrata a Davos, dopo essere stata impegnata sul fronte francese, l'infermiera Johanna Gabathuler (Dominique Devenport) ritrova la famiglia in serie difficoltà economiche. Viene quindi promessa in sposa al danaroso Thanner (Sven Schelker) e costretta dal padre a dare in adozione il bambino nato da un amore conosciuto al fronte. Ed è proprio su questo dramma che fa leva la contessa e spia tedesca Ilse von Hausner (Jeanette Hain), che convince la ragazza a diventare una spia tedesca, promettendole la libertà e una nuova identità insieme alla figlia. Johanna, quindi, si ritroverà ad affrontare situazioni che metteranno seriamente a rischio la sua vita, ma ci sarà posto anche per amori passionali e travolgenti.

DAVOS 1917, stasera l'ultima puntata in onda su Canale 5

Dopo l'attentato in cui ha perso la vita il generale Taylor, Van de Velden ordina al dottor Mangold di interrogare Thanner Grossarat per scoprire chi li ha traditi. Thanner viene ferito e il medico capisce che la spia è proprio Johanna, la quale viene incarica dal console di liberare dal carcere Kohlmann. L'imperatore tedesco sovvenziona i rivoluzionari russi per liberare il fronte orientale, concentrando i suoi sforzi su quello occidentale visto l'arrivo degli americani. Kohlmann accetta di contattare Lenin per stabilire un incontro, ma la telefonata viene intercettata e lui si da alla fuga. Ilse scopre di essere seguita dai servizi segreti britannici. Tra spie e doppi giochi, la storia d'amore tra Johanna e Mangold rischia di naufragare, mentre Elli viene presa in ostaggio. La giovane infermiera, però, farà di tutto pur di recuperare sua figlia. Ci riuscirà?

DAVOS 1917 va in onda su Canale 5 alle ore 21.40.