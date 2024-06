DAVOS 1917: al via stasera su Canale 5 la nuova serie con Dominique Devenport

Anticipazioni TV

Stasera primo appuntamento con DAVOS 1917, la nuova miniserie di Canale 5 con Dominique Devenport, la spregiudicata Sissi della serie-evento.

Al via stasera, mercoledì 19 giugno, in prima visione su Canale 5 lo spy-drama DAVOS 1917, che vede protagonista Dominique Devenport, la spregiudicata Sissi della serie-evento, la cui terza stagione è appena andata in onda sull’ammiraglia Mediaset. Un'avvincente serie, ambientata nel 1917 e ispirata alle infermiere che prestarono servizio in Francia durante la Prima guerra mondiale, che mescola guerra, spionaggio e passione.

DAVOS 1917: la trama

Rientrata a Davos, dopo essere stata impegnata sul fronte francese, l'infermiera Johanna Gabathuler (Dominique Devenport) ritrova la famiglia in serie difficoltà economiche. Viene quindi promessa in sposa al danaroso Thanner (Sven Schelker) e costretta dal padre a dare in adozione il bambino nato da un amore conosciuto al fronte. Ed è proprio su questo dramma che fa leva la contessa e spia tedesca Ilse von Hausner (Jeanette Hain), che convince la ragazza a diventare una spia tedesca, promettendole la libertà e una nuova identità insieme alla figlia. Johanna, quindi, si ritroverà ad affrontare situazioni che metteranno seriamente a rischio la sua vita, ma ci sarà posto anche per amori passionali e travolgenti.

DAVOS 1917, stasera la prima puntata in onda su Canale 5

L'infermiera svizzera, Johanna Gabathuler, torna a casa dal fronte, dove ha lavorato per conto della Croce Rossa. A Davos partorisce la piccola Elli, avuta da un soldato tedesco morto in trincea, e scopre che suo padre Peter ha deciso di affidare la nipotina a un’altra famiglia per preservare l'onore della loro casa di cura, il Cronwald. Ed è proprio qui che la ragazza conosce la contessa Ilse von Hausner e Mangold, medico chirurgo della casa di cura che decidono di aiutarla a trovare la sua bambina, ma ad una sola condizione: scoprire i progetti del generale britannico Taylor. Johanna accetta un accordo con i servizi segreti e diventa una spia tedesca.

Mentre il padre Gabathuler convince Thanner Grossrat ad acquistare una grossa quota del Cronwald per risollevarlo dai debiti e Mathilde propone una possibile conversione della struttura in vero e proprio hotel, Johanna è sempre più determinata a portare avanto il suo piano. Il ballo di Capodanno dato a Davos dalla principessa russa Olga Belova è l’occasione ideale per carpire segreti, ma è anche l’occasione per Mangold di farsi avanti con l'infermiera.

DAVOS 1917 va in onda su Canale 5 alle ore 21.40.