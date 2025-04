Cucine da Incubo: Antonino Cannavacciulo arriva in Ciociaria per la Seconda Puntata della Nuova Stagione

Anticipazioni TV

La seconda puntata di Cucine da Incubo ci aspetta oggi, domenica 13 aprile 2025, su Sky e in Streaming solo su NOW. Antonino Cannavacciulo arriva a Vallecorsa, vicino a Frosinone, per aiutare il ristorante Il Mulino.

Cucine da Incubo torna domenica 13 aprile 2025. Per la seconda puntata della nuova edizione dello show itinerante tra le problematiche cucine d’Italia, Antonino Cannavacciulo arriva in Ciocaria, a Vallecorsa in provincia di Frosinone. Lo chef ha il compito di aiutare il ristorante Il Mulino, un locale a gestione famigliare con poca tradizione ma molte liti. Vediamo insieme cosa succederà nell’episodio in onda oggi su Sky – su Sky Uno alle ore 21.15 – e in Streaming solo su NOW.

Cucine da Incubo: Antonino Cannavacciulo arriva a Vallecorsa, Frosinone

Antonino Cannavacciulo arriva a Vallecorsa, in provincia di Frosinone, un paesino di poco più di duemila persone, dove si trova Il Mulino, il ristorante che lo chef stellato deve tentare di salvare nella seconda puntata della nuova stagione di Cucine da Incubo, in onda oggi – domenica 13 aprile 2025 – su Sky e in Streaming solo su NOW.

Il Mulino è un locale a conduzione famigliare. A gestirlo ci sono sempre stati Oliviero, detto “il barone”, e Lina. Negli anni la responsabilità è stata ceduta alle figlie Lucilla e Sabrina e al nipote David. Pur essendosi allontanato o meglio defilato dalla gestione del ristorante, “il barone Oliviero” è una presenza fissa all’interno del locale. Purtroppo le sale del ristorante sono molto spesso teatro di liti familiari.

I rapporti tra i componenti della famiglia sono molto delicati; Lucilla e Sabrina sembrano non voler continuare a occuparsi del ristorante e l’idea è che lo tengano aperto solo per non dispiacere il papà. Questo però si ripercuote sulla professionalità e sulla qualità del servizio, che non si dimostra più ruspante e ciociaro come era una volta. Per questo i clienti hanno man mano cominciato a non frequentare più il locale.

Come sempre a Cannavacciulo toccherà il compito di rimettere in ordine sì la cucina ma soprattutto tenterà di riportare la serenità nello staff (e nella famiglia), l’unico modo con cui servizio e qualità del cibo potranno migliorare. E lo chef userà tutte le sue grandi qualità empatiche e imprenditoriali, mettendo a disposizione la sua esperienza. In questa puntata dovrà scavare nel passato per riportare a galla antiche ricette ma anche per far capire alla famiglia che i ricordi sono un bene prezioso che non può rischiare di finire in fumo.

Cucine da Incubo: ecco le altre tappe della nuova stagione

Le missioni impossibili di Antonino Cannavacciulo sono iniziate in Germania, per la prima puntata estera di Cucine da Incubo e sono arrivate a Vallecorsa, in Ciociaria. Nelle prossime puntate lo chef arriverà a Bricherasio (Torino), a Ciampino (Roma), a Robbiate (Lecco), a San Severo (Foggia) e a Montella (Avellino).

Cucine da Incubo va in onda ogni domenica su Sky - su Sky Uno alle ore 21.15 - e in Streaming solo su NOW.