Cucine da Incubo: Antonino Cannavacciulo arriva a Ciampino per il quinto episodio della nuova stagione in onda su Sky e NOW

Antonino Cannavacciulo arriva a Ciampino per aiutare il Ristorante Da Mimmo per il quinto episodio della nuova stagione di Cucine da Incubo. Lo chef riuscirà a risolvere anche questa mission impossibile in onda su Sky e in Streaming sono su NOW?

Cucine da Incubo ci dà appuntamento per domenica 4 maggio 2025 per la quinta mission impossible di Antonino Cannavacciulo. Nel quinto appuntamento in onda su Sky e in Streaming solo su NOW – su Sky Uno alle ore 21.15 – lo chef stellato arriverà a Ciampino per aiutare il ristorante Da Mimmo, un locale con un menu infinito che nasconde una storia personale difficile. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa succederà nella nuova puntata dello show.

Cucine da Incubo, Anticipazioni Quinta Puntata: Antonino Cannavacciulo arriva a Ciampino

Antonino Cannavacciulo arriva a Ciampino per aiutare il ristorante Da Mimmo. Mimmo è il titolare del locale ed è un ristoratore di lunghissimo corso, a cui sta passando un po’ la voglia e la passione. Questo si riflette sul menu, un lunghissimo menu, che prevede tantissimi piatti per accontentare tutte le possibili richieste della clientela. È però chiaro che questo dimostri il grande disordine che si respira sia in sala che in cucina.

I rapporti tra Mimmo e il suo staff – composto dalla moglie Michela, dalle cameriere Carmen e Francesca e dalla tuttofare Michela – non sono dei migliori e scoppiano spesso liti. Nel ristorante si riflette la difficile storia personale di Mimmo, orfano di padre da piccolissimo e costretto a lavorare molto presto; Mimmo ora vuole garantire un futuro migliore a suo figlio e vorrebbe farlo con la sua attività. Purtroppo però la paura – che si manifesta con ansie e paure - è quella che il fallimento abbia la meglio e che il locale debba chiudere.

Cucine da Incubo: ecco le prossime tappe di Antonino Cannavacciulo

Antonino Cannavacciulo è stato in Germania per la prima puntata di Cucine da Incubo, poi è arrivato in Ciociaria, in Piemonte e nella provincia di Foggia per la seconda, la terza puntata e la quarta e ha fatto tappa a Ciampino per la quinta. Nelle prossime settimane le missioni impossibili arriveranno a Robbiate (Lecco) e a Montella (Avellino).

Cucine da Incubo va in onda ogni domenica su Sky - su Sky Uno alle ore 21.15 - e in Streaming solo su NOW.