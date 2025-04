Costanza: l'Ultima puntata va in onda Stasera, domenica 13 aprile 2025. Ecco cosa succederà

Anticipazioni TV

Stasera appuntamento con l'ultima puntata di Costanza. Cosa succederà all'appassionata paleopatologa interpretata da Miriam Dalmazio?

Quarto e ultimo appuntamento con Costanza. Questa sera, domenica 13 aprile 2025, alle ore 21.30 su Rai1, assisteremo all’ultimo appassionante episodio della Fiction con Miriam Dalmazio nei panni di una paleopatologa.

Nel gran finale di oggi, Costanza dovrà affrontare la verità del suo cuore e scegliere cosa vuole davvero nella sua vita e in quella della sua Flora. A spingerla a ragionare sarà ancora una volta la storia di Selvaggia, che l’ha accompagnata per tutta la serie e che avrà anche lei la sua conclusione. Ma cosa succederà esattamente nel settimo e ottavo episodio? Scopriamolo insieme ma prima un piccolo ripasso di quanto accaduto nelle scorse settimane.

Costanza: ecco dov’eravamo rimasti

Costanza si sta avviando alla conclusione e stasera scopriremo come finira la Fiction con Miriam Dalmazio e Marco Rossetti.

Nelle scorse puntate, Costanza ha fatto i conti con i suoi sentimenti ancora profondi e cocenti per Marco. Dopo il bacio che i due si sono scambiati nella seconda puntata, le cose sono precipitate e per la paleopatologa è diventato sempre più difficile fare finta di non provare ancora una grande passione per il padre di Flora. E Marco non è stato da meno, visto che da quel momento è stato sempre più distratto e ha accettato, senza grande entusiasmo, di continuare i preparativi dele nozze con Federica, che si sta rivelando sempre più carina e accomodante nei confronti della figlia del suo compagno. La ragazza non solo ha pensato di comprare una casa più grande per poter dare alla ragazzina un posto in cui stare più comoda quando è con il suo papà ma ha anche organizzato un pranzo per conoscere la bambina e per conquistarla.

Costanza ne è stata gelosa e ha confessato di avere paura che Flora si affezioni troppo a Federica. Le situazione si è complicata ovviamente anche con Ludovico, che non vuole lasciarla sola ad affrontare tutte le novità della sua vita. Diana ha cominciato ad abituarsi all’idea di diventare mamma mentre Toni deve combattere con l’attrazione sempre più forte che prova per Stefano.

Costanza, Ultima Puntata: ecco cosa succederà negli episodi di questa sera su Rai1

Scopriamo insieme cosa succederà negli ultimi episodi di Costanza, in onda questa sera in prima serata su Rai1.

Nel primo episodio vedremo Costanza e Diana sempre più attive nella ricerca delle famiglie nobiliari che avrebbero potuto mettere in salvo Biancofiore. Melchiorre invia le due ragazze in Francia, dove l’equipe ha individuato un reperto che potrebbe essere il terzo pezzo di monile di Selvaggia. Diana deve rinunciare alla partenza per via di un piccolo malore; il ginecologo la mette a riposo e Costanza è costretta a fare le valigie da sola. Federica è pronta a conoscere Flora e Costanza è sin da subito preoccupata che la ragazza possa portarle via la sua bambina. L’incontro va molto bene e la Macallè ne rimane profondamente turbata e rimane completamente gelata quando Federica chiede alla piccola di farle da damigella d’onore, invitando poi tutti al matrimonio con Marco. Toni e Stefano si baciano e la ragazza decide di interrompere la terapia, convinta che il ragazzo abbia sviluppato un transfert per lei.

Nel secondo episodio vedremo Costanza in partenza per la Francia. Ludovico le fa una sorpresa e si presenta da lei con le valigie deciso a seguirla. Flora viene affidata alle cure di Marco e dorme per la prima volta a casa del padre. Durante una videochiamata, Marco scopre che Costanza è con Ludovico e mostra la sua gelosia. Toni lascia Stefano dopo averlo visto in compagnia della sua ex mentre sua sorella scopre che Biancofiore è seppellita in Francia e ottiene una proposta di lavoro dal prestigioso istituto di ricerca francese a cui si è rivolta. Al suo rientro, Melchiorre le dà una brutta notizia: ha deciso di assumere Diana. Costanza si congratula con la collega e si prepara a registrare il suo ultimo podcast ma anche a seppellire Selvaggia, Biancofiore e Aldegard l’uno accanto alle altre. Convinta di non avere più un motivo per rimanere a Verona, la Macallè pensa di trasferirsi in Francia ma dopo aver seguito le prove del matrimonio di Marco e Federica cambia in lei qualcosa e la spinge a chiedere al suo amato un ultimo incontro chiarificatore. Nel mentre Diana prende una decisione sconvolgente che mai ci saremmo aspettati…

Costanza va in onda stasera in prima serata su Rai1.