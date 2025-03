Costanza: la Seconda Puntata va in onda Questa Sera su Rai1 ecco cosa succederà nella Fiction

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella seconda puntata di Costanza, la Fiction di Rai1 con Miriam Dalmazio nei panni di una paleopatologa. Ecco le anticipazioni dei due episodi in onda questa sera, lunedì 31 marzo 2025.

Questa sera, lunedì 31 marzo 2025, non perdete la seconda puntata di Costanza, la nuova Fiction in onda su Rai1. Miriam Dalmazio interpreta una paleopatologa impegnata a scoprire un misterioso giallo del passato, che la porta a conoscere una bella e giovane principessa – figlia naturale di Federico II di Svevia – che si rivela essere molto simile a lei e alla sua storia. Dopo il primo appassionante appuntamento andato in onda ieri, domenica 30 marzo 2025, ecco arrivare due nuovi episodi pronti a riservarci grandi sorprese e non solo dai tempi antichi.

Costanza: ecco di cosa parla la Fiction di Rai1

Costanza è il nuovo appuntamento della prima serata di Rai1 ed è andato in onda, con la prima puntata, ieri sera domenica 30 marzo 2025. Costanza è una Fiction che vede Miriam Dalmazio nei panni di una giovane donna dalla professione molto appassionante ma poco conosciuta, la paleopatologia. Questo lavoro, che studia le ossa e le malattie del passato per scoprire la Storia e per aiutare il presente, la porta a scoprire e ad appassionarsi alla storia di Selvaggia di Staufen, una principessa destinata a un matrimonio infelice con un ricco e violento signore veronese. Nella serie le vicende di Costanza e di Selvaggia si intrecciano con una doppia narrazione. Due donne, due epoche diverse ma due vite che sembrano somigliarsi. Episodio dopo episodio non solo Costanza scoprirà di più sulla bella dama ma capirà anche come risolvere alcune faccende ancora non concluse del suo passato, che le impediscono – a volte – di vivere il suo presente.

Ecco cosa è successo nella prima puntata di Costanza

Nella prima puntata di Costanza, andata in onda ieri sera – domenica 30 marzo 2025 - abbiamo conosciuto la nostra protagonista. Laureata in medicina e specializzata in paleopatologia, Costanza Maccalè è una giovane donna e mamma single di Flora. Vive in Sicilia e fa la rider per sbarcare il lunario dopo aver perso il suo assegno di ricerca. La fortuna le sorride e la porta a Verona, dove è stata scelta dall’Università e dal professor Melchiorre, per un assegno di ricerca, che la porta a indagare su alcuni resti umani rinvenuti in un antico castello, diventato nel tempo un convento. Costanza si trasferisce a Verona dove vive anche Toni, sua sorella, ma anche Marco, il padre di sua figlia, che non sa di Flora.

Costanza si dimostra subito una professionista, dotata di grande intuito. Non solo capisce che lo scheletro trovato appartiene a Selvaggia di Staufen, figlia di Federico II ma comprende anche che la ciocca di capelli seppellita con lei, appartiene alla figlia della donna, Biancofiore, che non è però stata concepita con suo marito.

Intanto Costanza, pressata da sua figlia e pure da sua sorella, decide di cercare Marco a cui confessa tutto. Il ragazzo, che è in procinto di sposarsi, rimane completamente senza parole e dopo giorni di riflessione – e dopo una violenta litigata con Costanza – decide di conoscere la bambina e di prendersi le sue responsabilità. La bella paleopatologa nel mentre comincia a frequentare Ludovico, il filologo dell’Università, e scopre che lei e Diana, la storica del Dipartimento (sposata con un collega, che vuole diventare presto padre), sono costrette a contendersi l’unico posto per una borsa di tre anni.

Costanza: ecco le anticipazioni della seconda puntata in onda stasera

Scopriamo insieme le anticipazioni dei due episodi in onda stasera, 31 marzo 2025, su Rai1.

Nel primo episodio, Toni consiglia a Costanza di chiarire la sua situazione sia con Ludovico che con Marco, che intanto si prepara a conoscere Flora. La sera in cui la bambina deve incontrare il suo papà, la Macallè scopre che Federica non sa della piccola. Intanto al Dipartimento si cerca la verità sulla paternità di Biancofiore. Diana e Anselmo individuano tre potenziali genitori. Diana si dimostra sempre più competitiva nei confronti della sua collega e Costanza comincia a esserne preoccupata. Per cercare di non pensarci continua a seguire le sue intuizioni, che comunica nel suo podcast. Ludovico è invece sempre più convinto dei suoi sentimenti per la paleopatologa e per confessarle il suo amore la porta in un posto speciale. Marco invece si offre di portare al parco Flora e Federica, passando là per caso, li vede insieme.

Nel secondo episodio, Diana accusa Costanza di aver divulgato nel suo podcast una pista non verificata e che verrà smentita, poco dopo da una sua ricerca. La cosa irrita il professor Melchiorre. Diana scopre che il padre di Biancofiore è Aldegard e Costanza, sebbene delusa di aver sbagliato, decide comunque di continuare a registrare i suoi audio e stavolta vuole rimediare al suo errore. Toni accetta di fare terapia a Stefano, il pasticcere e vicino di casa, che però le piace molto. Federica scopre di Flora e del tradimento di Marco; inaspettatamente decide di perdonare il fidanzato ma vuole conoscere Costanza. Dopo l’incontro con la ragazza, Federica capisce che la giovane non costituisce un problema o una minaccia per il suo matrimonio. Ma le cose non vanno come previsto. Sì perché mentre Flora è con il suo papà, comincia a sentirsi male e le viene la febbre alta. Marco si spaventa e chiama Costanza in suo soccorso. Passato il peggio, il giovane sfoga la sua tensione, bacia la Macallè e complica tutto!

Costanza va in onda stasera in prima serata su Rai1.