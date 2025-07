Cornetto Battiti Live, in onda stasera su Canale 5 la seconda puntata: la scaletta dei cantanti

Anticipazioni TV

Stasera in prima serata su Canale 5 torna Cornetto Battiti Live condotto da Ilary Blasi e Alvin e la partecipazione di Nicolò De Devitiis. Ecco chi sono gli ospiti della seconda puntata.

L'attesa è finita! Stasera, lunedì 14 luglio 2025, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata della nuova edizione di Cornetto Battiti Live, il festival più amato dell’estate italiana. Ecco chi saranno i cantanti che si esibiranno sul palco per regalare al pubblico momenti di puro divertimento.

I cantanti che si esibiranno nel secondo appuntamento di Cornetto Battiti Live

La seconda puntata di Cornetto Battiti Live andrà in onda stasera su Canale 5. Alla conduzione sempre Alvin e Ilary Blasi, affiancati dall'ex Iena Nicolò De Devitiis. Ad accompagnare gli artisti, un incredibile corpo di ballo formato anche dagli ex allievi di Amici, il fortunato talent show di Maria De Filippi.

Direttamente dalla splendida e suggestiva piazza di Molfetta, Battiti Live offrirà come di consueto ai telespettatori la migliore musica del panorama nazionale e internazionale. I cantanti saliranno sul palco e regaleranno tanta musica e intrattenimento ai telespettatori. Dal lunedì al venerdì, su Italia 1, alle ore 14:40 andrà in onda invece Cornetto Extra Battiti. Appuntamento quotidiano con Nicolò che racconta tutte le curiosità del backstage.

Ecco la scaletta della serata, che non è però un ordine di apparizione: Alfa, Annalisa, Antonia, Baby K, Benji & Fede, BNKR44, Boomdabash, Capo Plaza, Clara, Emis Killa, Ermal Meta, Fedez, Gaia, Gabry Ponte, Loredana Bertè, Lorella Cuccarini & Riki, Olly, Planet Funk, Serena Brancale, Tananai e i The Kolors.

Il secondo appuntamento con Cornetto Battiti Live, ci aspetta stasera a partire dalle 21.20 su Canale 5. L'evento si può seguire anche in diretta streaming o può essere recuperato sulla piattaforma Mediaset Infinity. Ricordiamo che le cinque puntate sono state tutte registrate a Molfetta lo scorso giugno e andranno in onda fino al prossimo lunedì 4 agosto.