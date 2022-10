Che Tempo Che Fa: Fabio Fazio torna da Stasera su Rai3. Ecco gli Ospiti della Prima Puntata

Anticipazioni TV

Torna l'appuntamento con Che Tempo che Fa. Il programma condotto da Fabio Fazio compie 20 anni e oggi, 9 ottobre 2022, dà il via alla nuova stagione 2022-2023. Scopriamo insieme gli ospiti che ci faranno compagnia.

Stasera, domenica 9 ottobre 2022, alle ore 20.00 su Rai3, torna l'appuntamento con Che Tempo Che Fa. Il programma condotto da Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, quest'anno compie 20 anni. Scopriamo insieme quali saranno gli ospiti della Prima Puntata della Nuova Stagione in onda oggi.

Che Tempo Che Fa: ecco chi saranno gli Ospiti di oggi 9 ottobre 2022

Parte la nuova stagione di Che Tempo che Fa, che quest’anno compie vent’anni. Gli ospiti di Fabio Fazio, della Prima Puntata in onda stasera – 9 ottobre 2022 – saranno: il segretario del PD Enrico Letta, il climatologo Luca Mercalli, il virologo Roberto Burioni, il direttore de La Stampa Massimo Giannini, la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini e Michele Serra.

Oltre all’attualità, stasera ci sarà spazio per la musica. A farci compagnia sarà Marco Mengoni. Il cantante, a pochi giorni dall’uscita del suo nuovo album intitolato Materia (Pelle) – uscito il 7 ottobre scorso – sarà in studio per presentare il suo nuovo singolo, Tutti i miei ricordi.

Per quanto riguarda lo sport, Fabio Fazio accoglierà Bebe Vio, alla vigilia dell’evento di beneficienza WEmbrace Sport; l’evento si svolgerà a Milano e coinvolgerà atletici olimpici e paralimpici d’Italia e del mondo, per raccogliere fondi da inviare all’associazione Art4Sport.

A chiudere la serata ci sarà il consueto Che Tempo che Fa – Il Tavolo. Con Fabio Fazio ci saranno: Nino Frassica, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Mara Maionchi, Francesco Paolantoni, Mago Forest e anche il fuoriclasse del nuoto italiano Thomas Ceccon, vincitore di due Medaglie d’Oro e un Bronzo agli ultimi Mondiali di Budapest, dove ha realizzato il nuovo Record del Mondo nei 100 metri dorso. Si unirà al gruppo anche Marco Mengoni.

Che tempo che fa va in onda stasera alle 20.00 su Rai3.