Che Dio ci aiuti e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 6 settembre 2024

Scopriamo le Anticipazioni di Che Dio ci aiuti e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 6 settembre 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Che Dio ci aiuti, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 6 settembre 2024.

Che Dio ci aiuti: La Trama di oggi 6 settembre 2024

Nella puntata in replica di Che Dio ci aiuti di oggi - 6 settembre 2024 - Paolo Marino, il vero padre di Davide, si presenta al convento. L’uomo cerca di creare un rapporto con suo figlio ma poi, capendo quanto il ragazzino sia legato a Guido e ad Azzurra, decide di lasciarlo alle cure dei due, che si scoprono innamorati e si dichiarano durante il matrimonio di Margherita. Marghe sposa infatti Emilio mentre Nina abbandona l’idea di fermare Chiara e di impedirle di prendere i voti... Qui la trama completa di Che Dio ci aiuti.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 6 settembre 2024

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 6 settembre 2024 - Nunzio e Rossella dovranno unire le forze per impedire a Samuel di commettere un grave errore. I due ragazzi cercheranno di fermare il Piccirillo, convinto a raggiungere Micaela a Berlino. Intanto comincerà il processo a carico di Magdalena e Lara; Ida avrà molta paura ma potrà contare sul sostegno di Diego e dei Giordano. Manuela continuerà a essere furiosa per il comportamento di Costabile, che l’ha tradita, e penserà che tutto sia perduto. Un progetto di Filippo e Serena potrebbe però infonderle di nuovo la fiducia per continuare a lottare... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

