Che Dio Ci Aiuti Anticipazioni 6 settembre 2024, Repliche Seconda Stagione: Azzurra e Guido finalmente insieme!

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata, formata da due episodi, di Che Dio ci Aiuti in onda il 6 settembre 2024. La Fiction ci farà compagnia, in replica, sino al 6 settembre 2024. Ecco le Anticipazioni complete.

Ultimo appuntamento con le repliche di Che Dio ci Aiuti. La seconda stagione della Fiction, in replica su Rai1, si ferma il 6 settembre 2024 con i due episodi finali – intitolati Tutti i battiti del mio cuore e Il Vero padre – in onda alle ore 14.05. Nella puntata vedremo che Paolo Marino, il vero padre di Davide, si presenta al convento. L’uomo cerca di creare un rapporto con suo figlio ma poi, capendo quanto il ragazzino sia legato a Guido e ad Azzurra, decide di lasciarlo alle cure dei due, che si scoprono innamorati e si dichiarano durante il matrimonio di Margherita. Marghe sposa infatti Emilio mentre Nina abbandona l’idea di fermare Chiara e di impedirle di prendere i voti.

Che Dio Ci Aiuti: La Fiction tornerà nell’autunno 2025

Ultimo appuntamento con le repliche di Che Dio ci Aiuti ma anche con le Fiction nel pomeriggio di Rai1. Dal 9 settembre 2024 tornerà Il Paradiso delle Signore, che ci farà compagnia con la nuova stagione, ricca di novità e di nuovi personaggi.

Che Dio ci Aiuti e Un Passo dal Cielo, che hanno sostituito la Soap durante l’estate 2024, torneranno presto nella prima serata di Rai1. Sono partite le riprese delle nuove stagioni di entrambe le serie, previste – molto probabilmente – nell’autunno 2025. Saranno molte le novità a cui assisteremo, una tra tutte il ritorno di Suor Angela in alcuni episodi di Che Dio ci Aiuti 8.

Che Dio ci Aiuti Anticipazioni: Tutti i battiti del mio cuore

Francesco cerca di riconquistare Margherita e le dice che, per lei, ha lasciato la moglie. La dottoressa è però presa da altro; viene infatti trovato un possibile donatore per Emilio ma purtroppo dopo alcuni test si scopre che la compatibilità non è completa. Marghe manipola il risultato e fa sì che il suo amato risulti idoneo al trapianto. Suor Angela lo scopre e cerca di spingerla a dire la verità. Margherita alla fine si convince a dire tutto a Francesco, che rimane molto colpito dal gesto della ragazza e capisce quanto lei sia innamorata di Emilio. Quest’ultimo le chiede di sposarlo e lei accetta. Azzurra ha “ingannato” Guido per stargli vicino ma ha scoperto che il ragazzo sta per partire per Berlino. Convinta di dovergli dire addio, decide di sposare Giannandrea, pur non amandolo, e di adottare Davide. Il vero padre del bambino si presenta al convitto, lasciando tutti senza parole. Intanto Chiara ha sempre più dubbi e Riccardo le chiede di fare una scelta. Lei decide di sposarsi ma il suo fidanzato, capendo cosa davvero le passi per la testa, sceglie di lasciarla libera.

Anticipazioni Che Dio ci Aiuti: Il vero padre

Paolo Marino conosce Davide, a cui non viene detto che si tratta del suo vero padre. Giorgio se la prende con suor Angela per via della scelta di Chiara e chiede a Nina di aiutarlo a far cambiare idea alla figlia. La ragazza accetta e fa di tutto per impedire che l’amica prenda i voti. Poi però, capito di non poterla convincere e certa di non volere la sua infelicità, si tira indietro. Paolo, su cui pende una grossa accusa, capisce che Davide è molto affezionato sia a Guido che ad Azzurra. Decide quindi di andarsene, lasciando il bambino alle cure dei due ragazzi, che si dichiarano il loro reciproco amore al matrimonio di Margherita!

Che Dio ci Aiuti va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.