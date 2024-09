Che Dio ci aiuti e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 3 settembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Che Dio ci aiuti e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 3 settembre 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Che Dio ci aiuti, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 3 settembre 2024.

Che Dio ci aiuti: La Trama di oggi 3 settembre 2024

Nella puntata in replica di Che Dio ci aiuti di oggi - 3 settembre 2024 - Guido affronta suo fratello Marcello e si scopre che l’avvocato ha usato tutti i suoi risparmi per pagare i suoi debiti di gioco. Margherita viene a sapere che Francesco è sposato e, delusa da questo, cerca di prendere le distanze da lui. La dottoressa conosce Emilio, un giovane corridore malato di cuore, con cui sembra nascere qualcosa. Il padre di Azzurra arriva al convitto e chiede perdono alla figlia. Suor Angela non si fida di lui e decide di indagare. La suora scopre con orrore che il notaio Leonardi vuole usare Azzurra per vendere una casa in Sicilia e darsi alla fuga, sfuggendo ai debiti che ha contratto in Italia... Qui la trama completa di Che Dio ci aiuti.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 3 settembre 2024

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 3 settembre 2024 - Alberto si troverà a dover fare i conti con il peso delle sue azioni. Il Palladini, distrutto dal confronto con Sabbiese, capirà di essersi messo in guai molto seri e che non sarà facile uscirne. Intanto, nonostante l’aiuto di Michele e Silvia, Guido e Mariella non troveranno pace e non riusciranno a ritrovarsi. I due però comprenderanno che stare lontani sta solo peggiorando le cose. Riusciranno a trovare un accordo? Dopo aver avuto un confronto con Renato, che ha messo il becco dove non doveva e l’ha infastidita, Valeria riuscirà a convincere Niko a impedire a suo padre di interferire ulteriormente nella sua e nella loro vita. La Paciello sarà molto abile nel manipolare il giovane Poggi... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole 2 al 6 settembre 2024.