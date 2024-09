Che Dio Ci Aiuti Anticipazioni 3 settembre 2024, Repliche Seconda Stagione: Una dura verità sconvolge Azzurra!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata, formata da due episodi, di Che Dio ci Aiuti in onda il 3 settembre 2024. La Fiction ci farà compagnia, in replica, sino al 6 settembre 2024. Ecco le Anticipazioni complete.

Un nuovo appuntamento con le repliche di Che Dio ci Aiuti ci aspetta martedì 3 settembre 2024. Nei due episodi della Fiction, in onda su Rai1 alle ore 14.05 e intitolati L’amore che Cambia e La Vita in gioco, Guido affronta suo fratello Marcello e si scopre che l’avvocato ha usato tutti i suoi risparmi per pagare i suoi debiti di gioco. Margherita viene a sapere che Francesco è sposato e, delusa da questo, cerca di prendere le distanze da lui. La dottoressa conosce Emilio, un giovane corridore malato di cuore, con cui sembra nascere qualcosa. Il padre di Azzurra arriva al convitto e chiede perdono alla figlia. Suor Angela non si fida di lui e decide di indagare. La suora scopre con orrore che il notaio Leonardi vuole usare Azzurra per vendere una casa in Sicilia e darsi alla fuga, sfuggendo ai debiti che ha contratto in Italia.

Che Dio Ci Aiuti: la seconda stagione si avvia alla conclusione

Che Dio Ci Aiuti ci sta facendo compagnia da dopo Ferragosto 2024 e continuerà a farcela sino a venerdì 6 settembre 2024. Lunedì 9 settembre 2024 è attesa la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, la cui trama ufficiale ci rivela novità e colpi di scena.

La Fiction con Francesca Chillemi ed Elena Sofia Ricci, tornerà in prima serata su Rai1 il prossimo autunno 2025. Suor Azzurra potrà di nuovo contare sull’aiuto di Suor Angela, che farà la sua comparsa in qualche episodio inedito e non quindi per tutta la stagione.

Che Dio ci Aiuti Anticipazioni: L’amore che cambia

Il notaio Leonardi si presenta al convitto per chiedere scusa ad Azzurra per come l’ha trattata in tutti questi anni. Suor Angela sospetta che l’uomo non sia sincero e chiede a Guido una mano per capire che cosa abbia veramente in mente. I due scoprono che il padre di Azzurra ha dei grossi problemi finanziari e che è persino indagato per la compravendita di un locale in centro. Si è quindi riavvicinato alla figlia per avere la sua firma e vendere la villa in Sicilia. Con i soldi che ricaverà, vuole fuggire all’estero e non tornare mai più. Quando Azzurra lo viene a sapere, ne rimane ovviamente molto delusa ma, in un atto di coraggio e di estremo amore nei confronti del genitore, firma comunque. Leonardi, commosso e colpito dal gesto, si fa arrestare. Nina intanto insiste con Chiara affinché le due seguano insieme un corso di aggiornamento di due giorni a Milano. In realtà la ragazza sta insistendo perché la giovane deve accompagnare in gita i bambini di una casa famiglia e non ha voluto dire la verità, per vergogna. Margherita parte con Francesco per un convegno a Parigi. Al ritorno a Modena, la ragazza si rende conto che il dottore ha dimenticato il suo cercapersone e lo raggiunge a Bologna. Là scopre che il suo innamorato è sposato.

Anticipazioni Che Dio ci Aiuti: La vita in gioco

Guido ha baciato Azzurra ma poi si è tirato indietro. L’avvocato si trova a gestire una nuova spinosa faccenda, che riguarda la sua famiglia. Giuliana, la moglie del fratello, gli lascia un messaggio in segreteria e poco dopo, prima che possa parlare di nuovo con lui, ha un incidente. Le sue condizioni sono disperate ma Marcello, il fratello di Guido, non ha intenzione di rischiare la vita della moglie e non vuole farla operare. Suor Angela cerca di intervenire a favore di Giuliana e convince Marcello a trasferirsi per qualche giorno al convitto. Qui emergono i conflitti tra i due fratelli e si scopre che Guido ha dovuto, per anni, coprire gli imbrogli del fratello maggiore, che si è indebitato al gioco. L’avvocato non vuole che Marcello scopra che è stato lui a pagare i suoi debiti e si limita a stargli lontano. Angela scopre che Marcello ha una relazione extraconiugale ma che dopo l’incidente della moglie ha scoperto di amare ancora profondamente Giuliana. I due riescono alla fine a riappacificarsi e anche Guido fa pace con la sua famiglia.

Azzurra spende una cifra spropositata per comprare dei regali a Davide ma anche per consolare Margherita, che ha scoperto che Francesco è sposato. Il problema è che la Leonardi li spende grazie al bancomat di Guido, che lei ha avuto per acquistare una nuova tuta per Davide. Guido si arrabbia con lei e le rivela di non essere spilorcio come pensa ma di avere pochi soldi rimasti sul conto, proprio per via di suo fratello. Intanto Margherita tenta di troncare la relazione con Limbiati e conosce il giovane Emilio, un corridore malato di cuore e in attesa di trapianto. Tra i due sembra nascere un dolce sentimento.

Che Dio ci Aiuti va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.