Che Dio ci aiuti e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 29 agosto 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Che Dio ci aiuti e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 agosto 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Che Dio ci aiuti, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 29 agosto 2024.

Che Dio ci aiuti: La Trama di oggi 29 agosto 2024

Nella puntata in replica di Che Dio ci aiuti di oggi - 29 agosto 2024 - arriveranno Guido e Davide. Suor Angela convincerà il primo a trasferirsi in convento e ad assumere la custodia del figlio di sua moglie, con la promessa di trovare presto il suo vero padre. Azzurra diventerà la tata di Davide mentre Margherita, fallito l’esame per entrare nella scuola di specializzazione in medicina legale, si troverà a lavorare in corsia. Spaventata, si darà alla fuga. Al convento, diventato convitto universitario, arriveranno due nuove ragazze: Chiara e Nina, la cui sete di vendetta finirà per creare grandi problemi... Qui la trama completa di Che Dio ci aiuti.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 29 agosto 2024

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 29 agosto 2024 - la crisi e la distanza tra Guido e Mariella sarà talmente grande da portare il Del Bue a chiedere a Michele di occupare la casa lasciata libera dal Saviani. Per l’Altieri sarà un brutto segno e penserà che tra lei e il marito non ci sia più nulla da fare. Intanto Alberto otterrà un nuovo incontro con Clara e Federico e penserà di essere pronto a mettere in atto il suo piano, organizzato con Torrente. Peccato che un imprevisto finirà per mettere a rischio non solo la vita di Eduardo ma anche quella della Curcio e di suo figlio. Manuela interrogherà Jimmy sulla vacanza a Formentera, decisa a scoprire come sia andata tra Niko e Valeria. Quest’ultima si troverà a chiedere una mano al Poggi. Cosa le sarà successo? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole 26 al 30 agosto 2024.