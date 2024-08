Che Dio Ci Aiuti Anticipazioni 29 agosto 2024, Repliche Seconda Stagione: Margherita rischia di perdere tutto!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni dei due episodi di Che Dio ci Aiuti, in onda – in replica – su Rai1 il 29 agosto 2024, alle ore 14.05, intitolati Il Ricatto e Io sono nessuno. Le Trame ci rivelano che Azzurra cercherà di sedurre un uomo ricco e dovrà pagare una multa molto salata per non aver pagato il bollo negli ultimi cinque anni. Margherita rischierà di essere radiata dall’ordine dei medici per aver investito un motociclista mentre tornava a casa in stato d’ebrezza. Suor Angela scoprirà che la ragazza sta mentendo e si sta assumendo colpe non sue per proteggere la dottoressa Clini, direttore dell’ospedale e decisa a nascondere la sua malattia, per non essere allontanata dalla professione. Ad aiutare Marghe ci penserà il dottor Lambiati, per cui la ragazza comincerà a provare qualcosa.

Che Dio ci Aiuti: la seconda stagione in replica su Rai1 ad agosto 2024

Che Dio ci Aiuti continua a essere trasmesso, in replica, nei pomeriggi di Rai1. Dopo la conclusione della prima stagione, andata in onda dopo Ferragosto 2024, si continua con la seconda stagione, in cui sono arrivati Guido – interpretato da Lino Guanciale – e Davide. I due sono destinati a cambiare per sempre la vita di Azzurra, che troverà nell’avvocato e nel bambino, una vera famiglia. Grandi cambiamenti anche per Margherita, che si troverà a gestire una situazione complicata ma che finirà con un lieto fine.

Che Dio ci Aiuti ci farà compagnia sino al 6 settembre 2024. Il 9 settembre arriverà invece la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, ricca di novità e colpi di scena.

Che Dio ci Aiuti Anticipazioni: Il ricatto

Suor Angela deve aiutare Margherita, che dice di aver investito un motociclista mentre tornava a casa dopo una cena con alcuni colleghi. Con lei, in macchina, c’era la dottoressa Clini, che si scopre essere stata lei la vera responsabile dell’incidente. Margherita ha accettato di assumersi la responsabilità per aiutare la donna, direttore generale dell’ospedale, decisa a non far sapere a nessuno di essere affetta dal Parkinson. Per fortuna il motociclista si sveglia e Marghe riesce, con l’aiuto del professor Lambiati, a far cadere le accuse. Azzurra esce con Umberto Abati, un uomo ricco che lei spera di sposare per risolvere i suoi problemi finanziari. Guido, vecchio amico di Umberto, gli intima di tenersi lontano dalla Leonardi dopo aver capito che lui vuole solo approfittarsi di lei. Suor Angela cerca di avvicinare Nina e Chiara costringendole a condividere la stessa stanza.

Anticipazioni Che Dio ci Aiuti: Io sono nessuno

Dopo aver accolto Davide e Guido, suor Angela dà asilo a un’altra persona. Davanti al convitto trova un uomo affetto da amnesia, causata da un incidente. L’uomo non ricorda chi è e per aiutarlo, la suora gli offre di lavorare come giardiniere, in attesa che la memoria gli ritorni. Angela gli dà persino un nome, chiamandolo Ulisse. All’improvviso il nuovo arrivato ricorda di chiamarsi Mauro e di essere uno strozzino. Sentendosi in colpa per la vita che ha condotto sino al momento in cui ha incontrato le suore, decide di costituirsi. Azzurra intanto si trova a dover pagare una multa molto salata per non aver pagato il bollo negli ultimi cinque anni mentre Margherita, dopo essere stata salvata da Lambiati, cerca di attirare la sua attenzione. Chiara, in estrema confidenza, confessa di essere incinta e suor Angela decide di aiutarla.

