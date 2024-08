Che Dio Ci Aiuti Anticipazioni 22 agosto 2024, Repliche Prima Stagione: Scoppia la passione tra Giulia e Musumeci

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata, con due episodi, di Che Dio ci Aiuti in onda il 22 agosto 2024. La Fiction ci farà compagnia, in replica, sino a settembre 2024.

Nuovo appuntamento con le repliche di Che Dio ci Aiuti. La Fiction con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi torna a farci compagnia e lo fa nel pomeriggio di Rai1 con le puntate della prima stagione. Nella giornata di giovedì 22 agosto 2024, alle ore 14.05, andranno in onda gli episodi intitolati Le Vite Parallele e Donne e Motori.

Che Dio ci Aiuti: la prima stagione in replica su Rai1

Che Dio ci Aiuti è tornato in replica su Rai1. La Fiction ha preso il posto di Un Passo dal Cielo e continuerà a farci compagnia sino al 6 settembre 2024. Il 9 settembre 2024 tornerà invece Il Paradiso delle Signore, con la nuova stagione ricca di novità e new entry.

La nuova stagione di Che Dio ci Aiuti è invece prevista per la prossima primavera, con la grande sorpresa del ritorno – per qualche episodio – di Suor Angela. La suora dalla vena investigativa darà una mano ad Azzurra, ora diventata suora a tutti gli effetti.

Che Dio ci Aiuti Anticipazioni: Le Vite Parallele

Un’ambiziosa studentessa viene trovata morta e la colpa ricade su Lando Dall’Arca, il professore con cui aveva una storia e da cui voleva ottenere il posto da ricercatrice. Giulia è costretta a rimettersi a studiare. L’Università la costringe a dare un esame per non far chiudere la sua carriera. Suor Angela la spinge a tornare a studiare e Marco – che ha baciato Azzurra – le propone di aiutarla a preparare questa importante prova. Angela cerca di ostacolare la relazione tra l’ispettore e la Leonardi e spera che Marco si accorga di Giulia e scopra la verità su Cecilia. Margherita invece ha paura di rivelare ai genitori di essersi iscritta ad anatomopatologia e non a pediatria come loro credono. La ragazza teme che la sua famiglia ne rimarrà molto delusa. Giulia accetta di uscire a cena con Musumeci.

Anticipazioni Che Dio ci Aiuti: Donne e motori

Il designer della Maserati, Pietro Caprara, cade da una finestra del suo appartamento. La Polizia crede a un tentato suicidio ma poi viene trovato un mozzicone di sigaretta, sporco di rossetto. Giulia ha baciato Ruggero ed è pentita del suo gesto. La ragazza cerca di allontanare Musumeci e lui, capito il suo disagio, le lascia lo spazio e il tempo che le serve. Poi, dopo attenta riflessione, la Sabatini decide di continuare la relazione con il capo di Marco. Margherita, convinta da suor Angela, rivela ai genitori la verità.

Che Dio ci Aiuti va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.