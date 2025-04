Che Dio ci aiuti 8, stasera su Rai 1 la sesta puntata: svelata l'identità del misterioso Dario

Anticipazioni TV

Questa sera, in prima serata su Rai 1, torna l'ottava stagione di Che Dio ci aiuti, con Francesca Chillemi e Giovanni Scifoni. Ecco le anticipazioni della sesta puntata e il riassunto della quinta.

Oggi è giovedì ed è il giorno dell'ottava stagione di Che Dio ci aiuti, la serie con Francesca Chillemi e Giovanni Scifoni ambientata a Roma all'interno di una casa-famiglia chiamata La casa del sorriso dove si incrociano le vicende più o meno tumultuose di una serie di personaggi. La regia è di Francesco Vicario e la sesta puntata andrà in onda in prima serata su Rai 1.

Già dalla scorsa stagione, Elena Sofia Ricci non è più l’interprete principale, nei panni di Suor Angela, di Che Dio ci aiuti e a questa novità corrisponde anche un cambio di passo, evidenziato dalla scelta di abbandonare il Convento degli Angeli Custodi di Assisi che ha fatto da sfondo a ben 7 stagioni. Gli sceneggiatori hanno conservato i pedinamenti a bordo del furgoncino blu di Suor Angela guidato da Suor Azzurra, la solidarietà fra donne e la curiosità di Suor Azzurra. Prodotto da Matilde e Luca Bernabei, Che Dio ci aiuti 8 è diviso in 10 serate ed è una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction.

Che Dio ci aiuti 8: dove eravamo rimasti?

Lorenzo ha ricevuto l'invito per una serata di gala dove gli sarebbe stato consegnato un importante premio per il suo lavoro di psichiatra, ma il direttore della casa del sorriso ha avuto un invalidante torcicollo. Solo le parole di Azzurra, convinta che a provocare il blocco sia stato l'inconscio dell’uomo, che non riesce a superare il presunto tradimento della moglie, hanno persuaso il dottor Riva a guardarsi dentro e a capire che il dolore può anche servire a farci crescere. Così Lorenzo ha chiesto ad Alessia, l'assistente sociale che lavora con lui, di accompagnarlo e, a fine serata, l'ha baciata. Pietro ha domandato a Cristina di aiutarlo a comprare un vestito per la premiazione e la ragazza ha accettato, sempre più innamorata e incapace di accettare che fra lei e il figlio del direttore della Casa del sorriso possa esserci una semplice amicizia. Edoardo, nel frattempo, è quasi scomparso con Olly e con il padre, che ha chiesto aiuto a Lorenzo. Lo psichiatra e Azzurra hanno scoperto che il giardiniere ha incastrato l'ex spacciatore che ha causato la morte di sua sorella perché non riesce a superare il trauma di averla persa. Corrado ha cominciato a dare lezioni di scuola guida a Melody. Sua moglie si è accorta che tra la ragazza e il marito potrebbe esserci del tenero e lo ha convinto ad andare con lei al mare.

Che Dio ci aiuti 8: anticipazioni della sesta puntata

La sesta puntata di Che Dio ci aiuti 8 è composta da due episodi: Aiutami e Rewind

Aiutami:

Lorenzo e Azzurra si occupano di un caso di violenza domestica, mentre Cristina si allontana da Pietro, che forse ha cominciato a guardarla con occhi diversi. Olly si domanda se abbia senso proseguire la sua relazione con Edoardo. La ragazza, infatti, continua ad avere difficoltà a lasciarsi andare. Melody e Corrado sono sempre più vicini e Priscilla diventa molto sospettosa. Azzurra scopre chi è il famoso Dario a cui Serena ha telefonato più volte nelle settimane prima di morire.

Rewind:

Cristina si caccia in un guaio a causa del suo ex fidanzato Matteo e Pietro si arrabbia con lei, dicendole che non è cambiata di una virgola da quando è entrata nella casa famiglia. A stare vicina alla ragazza è Suor Azzurra, che la spinge a guardarsi dentro per potersi lasciare alle spalle il passato. Mentre alla casa-famiglia arriva un nuovo ospite, e cioè Corrado, Azzurra svela a Lorenzo l'identità del famoso Dario, gettando scompiglio nella Casa del sorriso.